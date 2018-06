Narcisisti conversazionali | 5 mosse per difendersi

vanityfair

(Di domenica 10 giugno 2018) A lavoro, in famiglia, con gli amici quante volte sarà capitato di far finta di ascoltare qualcuno parlare? Accade spesso quando ci si trova dinnanzi a un narcisista conversazionale: una persona che ricerca attenzioni a tal punto da non lasciare spazio nella conversazione agli altri. «Il narcisismo conversazionale è una modalità di comunicazione che non tiene conto dell’aspetto di dialogo e di reciprocità. La persona che parla non è interessata al suo interlocutore, ma solo a parlare a un pubblico che l’ascolta senza essere in grado di cogliere i segnali di fastidio dell’altro (noia, disagio, irritazione) oppure credendo che l’altro sia a priori entusiasta di ascoltarlo» spiega Nicoletta Cinotti, psicoterapeuta bioenergetica e Mindfulness teacher del Center for Mindfulness. Come riconoscere un narcisista conversazionale «Esistono tre tipologie di: i vincenti, ...