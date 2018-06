ilmattino

: Napoli sferzata dal vento: cadono alberi in strada a Miano - mattinodinapoli : Napoli sferzata dal vento: cadono alberi in strada a Miano -

(Di domenica 10 giugno 2018) Panico in, tra i cittadini, a causa della caduta di alcunisul mantole. Accade a, in via comunale di, nell'area della VII Municipalità, dove nel tardo pomeriggio di ...