Napoli | rissa a colpi di bottiglia tra stranieri | poliziotti circondati

Napoli - rissa tra immigrati a bottigliate a Porta Nolana : poliziotti circondati : immigrati che si prendono a bottigliate in strada, residenti tappati in casa per paura di uscire. Succede ancora a Porta Nolana, dove intorno alle 16.30 di oggi c'è stata un'ennesima rissa tra ...

Movida selvaggia a Napoli - sfiorata la rissa tra rapper e residenti : Mercoledì notte la parata di musicisti, giovedì notte rapper che si sfidano a colpi di rime. Non c'è tregua al centro storico, con piazza san Domenico Maggiore preda di improvvisati che con ...

Napoli - maxi rissa tra immigrati a piazza Principe Umberto : feriti due carabinieri : Disordini ieri a piazza Principe Umberto, alle spalle della Stazione Centrale. A denunciare l'episodio il Comitato Quartiere Vasto che ha postato foto e video dell'accaduto. 'Gravissimo episodio ...

Napoli - rissa tra bande di ragazzini a Chiaia/ Nuovo episodio di violenza : "zona fuori controllo" : Napoli, rissa tra bande di ragazzini a Chiaia e Nuovo episodio di violenza nella notte: i residenti, riunitisi in comitato, denunciano la mancanza di controllo.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:00:00 GMT)

Napoli - un'altra rissa tra ragazzini ai baretti di Chiaia : 'Situazione fuori controllo' : Notte di terrore e violenza quella che si è vissuta a via Bisignano a Napoli. Ancora una volta bande di ragazzini si sono affrontate ai baretti di Chiaia tra la folla impaurita e inconsapevole di cosa ...

Napoli - un'altra rissa tra ragazzini ai baretti di Chiaia : «Situazione fuori controllo» : Notte di terrore e violenza quella che si è vissuta a via Bisignano a Napoli. Ancora una volta bande di ragazzini si sono affrontate ai baretti di Chiaia tra la folla impaurita e...

Napoli - è emergenza immigrazione : nuova maxi rissa al quartiere Vasto : ... anzi parliamo di una zona che per decenni ha convissuto pacificamente con etnie e culture diverse, e ci dissociamo apertamente da qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica del disagio dei ...

Napoli - il sogno scudetto finisce in rissa : altro che lieto fine - volano gli stracci tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri : Doveva finire in trionfo, sta finendo “a pesci fetenti”, come direbbero da quelle parti. E non certo per le lacrime di Insigne in campo davanti ai 50mila del San Paolo dopo l’ennesimo pareggio che di fatto ha consegnato lo scudetto virtuale alla Juventus. Ma per il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai ai minimi storici: il presidente della rinascita e l’allenatore della grandeur partenopea, i due “eroi” della ...