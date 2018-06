Napoli Campo | pista | luci e seggiolini | San Paolo tra caos e lavori

Calciomercato Napoli - nuove soluzioni per il centrocampo - individuato il sostituto di Hamsik : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, tiene banco il Calciomercato con il presidente De Laurentiis alla ricerca di calciatori importanti da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. nuove soluzioni per il centrocampo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Napoli sta seguendo la pista che porta a Sebastian Rudy, classe ’90 reduce da 35 presenze stagionali ed un gol con la maglia del Bayern Monaco. ...

Jorginho-Manchester City ai dettagli - il Napoli pronto a pagare una clausola per il centrocampo : Il Napoli è attivissimo sul mercato, l’intenzione è quella di regalare una squadra ancora più competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti movimenti in entrata ed uscita. Ai dettagli una cessione molto importante, stiamo parlando del centrocampista Jorginho, ormai ad un passo dal Manchester City. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club inglese è disposto a presentare un’offerta leggermente superiore ai ...

Napoli-Juve - Reina punge i bianconeri : “I più bravi anche fuori dal campo” : Napoli-Juve, Reina- “La tocca piano” Pepe Reina sulle pagine del “Corriere dello Sport”. L’ex portiere del Napoli ha colto l’occasione per elogiare il grande campionato del Napoli, lanciando una chiara frecciatina ai bianconeri. “LORO I PIU’ bravi anche…” “Sono stati meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati ...

Reina : 'Napoli - avrei voluto regalarti lo scudetto. Juve più brava - non solo in campo' : Dal Milan ho avvertito stima e penso che prepararsi al congedo in uno dei club più titolati al mondo sia una gratificazione assoluta per me. Il passato è lì che parla e io posso e devo solo ...

Napoli - l'entusiasmo dei secondi : 'Abbiamo vinto sul campo' : È una città in festa quella che questo pomeriggio attende la partita degli azzurri al San Paolo. Una gara che segna la fine di una stagione importante e giocata a ritmi elevati dai ragazzi di Sarri. ...

Napoli - Sarri : 'Dispiace aver perso lo scudetto in albergo e non in campo. Resto solo a certe condizioni' : Il Napoli ritrova il bel gioco, batte la Sampdoria e conquista il proprio record di punti in campionato, diventando contemporaneamente la seconda con più punti nella storia del campionato. Con lo ...

Sampdoria-Napoli : cori razzisti - partita sospesa/ Video : Ferrero in campo - ma si becca gli insulti dei tifosi : Sampdoria-Napoli: cori razzisti, partita sospesa. Video: Ferrero in campo, ma si becca gli insulti dei tifosi. Le ultime notizie: sanzione in vista per gli ultras blucerchiati?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:27:00 GMT)

Sampdoria-Napoli sospesa : ecco il motivo - Ferrero in campo : Sampdoria-Napoli sospesa: ecco il motivo, Ferrero in campo – Si sta giocando la gara di campionato tra Sampdoria e Napoli, a 15 minuti dal termine Napoli in vantaggio con gol di Milik, gesto dell’attaccante (mano all’orecchio) che ha scatenato la reazione dei tifosi. Poi partita sospesa per alcuni cori dei tifosi dei padroni di casa contro il Napoli, in campo anche Ferrero che ha provato a calmare i supporter. Qualche momento ...

Donne e prevenzione - Ania in campo a "Tennis&Friends" di Napoli : Roma, , askanews, - Promuovere il rispetto per la salute del proprio fisico attraverso il controllo e la prevenzione, con un focus sulle Donne. E' la proposta che la Fondazione Ania ha portato a "...

Tennis & Friends - a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon : Napoli, 5 mag. (AdnKronos) - anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento “Tennis & Friends” tenutosi a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori “Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica “Santobono Pausillipon”. Il direttore del reparto di gineco

Napoli : giro di campo tra gli applausi : ANSA, - Napoli, 6 MAG - Lungo giro di campo dei calciatori del Napoli a fine partita, dopo il 2-2 contro il Torino che mette fine al sogno di vincere lo scudetto. Al fischio finale i 47.000 tifosi del ...

Napoli - la frecciata di Hamsik alla Juve : “loro più forti - ma sul campo abbiamo meritato di più noi…” : Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara della 36^ giornata del campionato di Serie A, scudetto praticamente consegnato alla Juventus. Al termine della partita Hamsik punzecchia la Juventus ai microfoni di Premium, nel mirino anche alcune decisioni arbitrali: “Purtroppo c’è un po’ di rammarico, non meritiamo questi ultimi risultati. Dispiace non aver vinto per quello che abbiamo fatto vedere in campionato”. Vi ...

