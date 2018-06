Roland Garros – Thiem si complimenta con Nadal : “da piccolo ti ho visto trionfare in tv - incredibile essere qui con te” : Dominic Thiem si è complimentato con Rafa Nadal dopo la vittoria dell’11° Roland Garros della sua carriera: il giovane austriaco ha svelato di essere cresciuto guardando giocare e vincere il maiorchino Nonostante lo splendido Roland Garros giocato, Dominic Thiem si è dovuto arrendere alla legge di Rafa Nadal. Nella finale dello Slam parigino, il tennista austriaco non è riuscito ad arginare lo strapotere fisico del campione di Manacor che ...

Barcellona : trionfa Nadal. Sconfitto Tsitsipas : Barcellona - 19/o successo consecutivo di Rafael Nadal sulla terra rossa. Il fuoriclasse spagnolo ha conquistato per l'11/a volta in carriera il titolo del torneo di Barcellona surclassando per 6-1 6-...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal trionfa per l’undicesima volta. Anche Kei Nishikori si arrende allo spagnolo : E sono undici. Rafael Nadal vince per l’undicesima volta il Masters 1000 di Montecarlo. Un trionfo annunciato e per certi versi scontato, dopo le brillanti prestazioni dei giorni scorsi. Oggi, al contrario, è stata la versione peggiore del Rafa visto questa settimana nel Principato, ma tanto è bastato per aver ragione di Kei Nishikori, che si è arreso in finale per 6-3 6-2 in poco più di un’ora e mezza di Tennis con pochi sprazzi di ...