Nadal re per l' undicesima volta

Tennis - Nadal vince il Roland Garros per l'undicesima volta. Battuto Thiem in finale : PARIGI - Non c'è storia, al Roland Garros comanda ancora Rafa Nadal. Lo spagnolo ha Battuto 3-0 Dominic Thiem, giustiziere di Cecchinato in semifinale. Il campione si è imposto con il punteggio di 6-4,...

Tennis : Rafa Nadal vince gli Open di Francia per l'undicesima volta. Thiem battuto 64/63/62 : Non c'è mai stata partita, il numero uno del mondo ha dominato la partita contro un ottimo avversario, mai in grado di spezzare il palleggio e 'brekkare' l'avversario. Mai nessun Tennista ha vinto ...

Manifesta superiorità - arriva l’undecima! Thiem si inchina - Parigi ai suoi piedi : Nadal è campione del Roland Garros : Rafa Nadal conquista l’undicesimo Roland Garros della sua carriera: il campione spagnolo supera Dominic Thiem nella finale dello Slam francese Manifesta superiorità. In alcuni sport, come nel baseball (ma con similitudini anche negli sport di contatto, con l’intervento dell’arbitro), esiste una regola con la quale si può fermare l’incontro se le differenze di punteggio, quindi di forza in campo, risultino troppo ...

Finalmente Halep E oggi Nadal va per l'«Undecima» : Lei, che ancora cinque mesi fa in Australia aveva perso con la Wozniacki lo spareggio tra numero uno del mondo incapaci di conquistare un «major». Lei che l'anno scorso al Roland Garros si fece ...

Roland Garros - cosa deve fare Thiem per battere Nadal : Ma d'altra parte il tennis è uno sport che solo in parte si decide tramite gli schemi tattici, che non sono comunque numerosissimi: l'importante, tuttavia, è trovare quelli giusti. In linea molto ...

Roland Garros - Nadal supera Del Potro e vola in finale : Rafael Nadal è il secondo finalista del Roland Garros. Lo spagnolo, n.1 del mondo, non ha avuto problemi nella semifinale con l'argentino Juan Martin Del Potro imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 6-1 6-2 in poco più di due ore e un quarto di gioco. Nadal, alla ...

LIVE Nadal-Del Potro - Roland Garros 2018 in DIRETTA : iberico imperioso : 6-4 - 6-1 - 6-2 nella seconda semifinale! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Juan Martin Del Potro, semifinale del Roland Garros 2018. Sarà una partita molto interessante: da un lato il signore della terra rossa (24-1 il record quest’anno), a caccia dell’undicesima finale a Parigi con già dieci titoli in bacheca; dall’altra l’argentino che torna tra i primi quattro dello Slam francese dopo nove anni, in cerca della prima finale. Per ...

Il solito Nadal - il miracolato del Potro e Halep favorita per il titolo [VIDEO] : Schwartzman si consolerà lunedì con il numero 11 del mondo , a meno che Cecchinato non vinca il torneo, " La sospensione mi ha frenato, stavo giocando alla grande. Oggi era un altro Rafa. La top10? ...

Roland Garros 2018 : la rivincita tra Simona Halep e Angelique Kerber. Rafael Nadal potrebbe continuare senza perdere un set : Oggi si andranno ad allineare i tabelloni di singolare, maschile e femminile, del Roland Garros, alle semifinali: sono in programma infatti i quarti di finale della parte alta, che vedranno scendere in campo i due numeri uno, del tabellone e del mondo, la romena Simona Halep e l’iberico Rafael Nadal. Inizieranno le donne, a partire dalle ore 14.00: Halep sarà opposta alla tedesca Angelique Kerber, in quella che è il remake della ...

Roland Garros 2018 : Fognini e Giorgi a caccia degli ottavi. Nadal attende Gasquet - super sfida Sharapova-Pliskova : Si vanno a delineare oggi gli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Sarà, infatti, un sabato dedicato a tutti gli ultimi match di terzo turno rimasti ed in casa Italia c’è grandissima attesa per le due sfide che aspettano Fabio Fognini e Camila Giorgi. Il ligure aprirà il programma sul Suzanne Lenglen, affrontando il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 16. Il nativo di Arma Di Taggia si presenta a questa sfida dopo due ...

Roland Garros : Nadal avanza con facilità. Delusione per Fabbiano : PARIGI - Rafa Nadal conquista con facilità l'accesso al terzo turno del Roland Garros maschile. Il tennista maiorchino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha superato in tre set l'argentino Guido Pella 6-2 6-1 6-1, in poco più di due ore di gioco. Prossimo avversario sarà il francese Richard Gasquet , numero 27, .

Diretta / Roland Garros 2018 Fabbiano Coric (6-4 2-6 1-6) streaming video e tv : tutto facile per Nadal : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini demolisce il giovane svedese Elias Ymer e vola al terzo turno, Thomas Fabbiano ci prova contro il croato Borna Coric(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:18:00 GMT)