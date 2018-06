Nadal non finisce mai | Thiem ko | undicesimo trionfo a Parigi

Roland Garros – Nadal - non conosce ostacoli! Rafa schiaccia Del Potro e vola in finale : Rafa Nadal supera anche Juan Martin Del Potro: lo spagnolo stacca il pass per la finale del Roland Garros dopo 3 set Dopo la vittoria di Dominic Thiem che ha posto fine alla favola di Marco Cecchinato, il quadro della finale del Roland Garros è finalmente completo. Il secondo tennista ad accedere all’ultimo atto dello Slam francese è, senza grandi sorprese, Rafa Nadal. Il tennista spagnolo ha superato la sfida, all’apparenza complicata, che lo ...

Roland Garros – Il retroscena di Sloane Stephens : “Nadal non ha voluto palleggiare con me. Mi ha detto che prima devo…” : Sloane Stephens ha raccontato un curioso aneddoto sul rifiuto di Rafa Nadal di allenarsi con lei durante il Roland Garros: la tennista americana non ha ‘vinto abbastanza’ Il video di Maria Sharapova che aveva provato (con successo) a chiedere a Rafa Nadal di allenarsi con lei, durante gli Internazionali d’Italia, era diventato virale. La tennista russa, con un pizzico di emozione, aveva approcciato il numero 1 al mondo ...

Roland Garros – Verdasco demolisce Djokovic : “contro Nadal non ha chance - è svuotato - lo sanno tutti che…” : Fernando Verdasco ha rilasciato dichiarazioni taglienti nei confronti di Novak Djokovic dopo la sconfitta nella sfida degli ottavi di finale Nella conferenza stampa post sconfitta negli ottavi di finale del Roland Garros, Fernando Verdasco non ha speso belle parole per Novak Djokovic. Il tennista spagnolo ha ammesso di aver sbagliato tanto e che Djokovic sia stato favorito da questi suoi error. Secondo Verdasco, contro un giocatore del calibro ...

Roland Garros – Marterer non parte sconfitto : “ho già dimostrato le mie doti. Posso fare male a Nadal” : Maximilian Marterer affronterà Rafa Nadal negli ottavi del Roland Garros: il giovane tennista tedesco però non accetta di partire già sconfitto Affrontare Rafa Nadal non è mai qualcosa di semplice per qualsiasi tennista, particolarmente su terra rossa, particolarmente sulla terra rossa del Roland Garros sulla quale ha alzato per 10 trofei. Maximilian Marterer, giovane tennista tedesco, avrà la ‘fortuna’ di trovarsi di fronte il ...

Kevin Anderson dice di non essere d'accordo con Rafael Nadal : Kevin Anderson , alto 203cm e attualmente numero sette del mondo, non crede che sarà così. 'Non so ciò che Nadal o altri dicono, come definiscono i tennisti alti. Storicamente, guardando i risultati, ...

Roland Garros – Nadal non conosce ostacoli : lo spagnolo liquida Gasquet e vola agli ottavi : Rafa Nadal supera Richard Gasquet in 3 set: il numero 1 al mondo vola agli ottavi di finale nei quali affronterà Marterer La stagione su terra rossa si avvia verso il termine con il Roland Garros che entra nelle sue fasi più calde. Questo pomeriggio in campo Rafa Nadal, campione in carica dello Slam francese, opposto a Richard Gasquet, francese con la ‘sfortuna’ di non essere sostenuto dal pubblico di casa. Il motivo? Di fronte ha il 10 volte ...

Nadal e quel retroscena amoroso su Xisca : “con lei non parlo mai di tennis. Le piaceva prima di conoscermi e…” : Rafa Nadal ha svelato un simpatico particolare sulla sua relazione con Xisca, la sua ragazza ‘da una vita’: il tennis non è uno degli argomenti più gettonati della coppia A metà degli anni 2000, Rafa Nadal non era solo uno dei migliori tennisti in circolazione (se non il migliore, chiedere a Federer) ma anche un vero e proprio sex simbol. Chimoa fluente, fisico scolpito e dei bicipiti da fare invidia ad un culturista, mostrati con fierezza ...

Roland Garros - Bolelli lotta ma non basta : Nadal vittorioso in tre set combattuti : Roland Garros, Simone Bolelli gioca un’ottima gara contro Nadal, dando del filo da torcere al fenomeno spagnolo in tre combattutissimi set Roland Garros, Simone Bolelli è stato sconfitto al primo turno del torneo parigino da Rafa Nadal, testa di serie numero 1 e dominatore incontrastato del seeding sulla terra. Il tennista italiano ha giocato una bella gara, tutta cuore e grinta, lottando per l’intera durata dell’incontro ma ...

Roland Garros - fortunato ma non troppo : Bolelli ripescato ma al primo turno sfiderà… Nadal : Grazie al forfait di Dolgopolov, Simone Bolelli entra nel tabellone principale affrontando al primo turno Rafa Nadal Simone Bolelli entra nel tabellone principale del Roland Garros. Il 32enne di Budrio, sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni, viene ripescato per il forfait dell’ucraino Alexandr Dolgopolov. Al primo turno Bolelli sfiderà il numero 1 del mondo e 10 volte vincitore a Parigi, lo spagnolo Rafael Nadal. ...

Ken Rosewall non ha dubbi : “il tempo di Federer e Nadal è quasi finito! Ecco quando non saranno più favoriti” : L’ex tennista Ken Rosewall ha parlato di Roger Federer e Rafa Nadal, due grandi campioni che sembrano poter dominare ancora il circuito ma… per poco tempo Agli US Open 2018, Roger Federer potrebbe frantumare l’ennesimo, strepitoso, record della sua carriera. In caso di vittoria, lo svizzero diventerebbe il tennista più ‘vecchio’ a vincere uno Slam nell’era professionistica, battendo il record di Ken Rosewall, campione degli Australian Open nel ...

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la pioggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...

Nadal : 'Il n.1? Non mi interessa - in finale penserò solo a vincere il titolo' : 'Sono qui per vincere il titolo'. Rafael Nadal, primo finalista degli Internazionali BNL d'Italia, alza il tiro in vista della sua decima finale agli Internazionali. 'E' stato un buon match - ammette ...

Agente Nadal : 'Se vinci sei un fenomeno - altrimenti non esisti' : Benito Perez Barbadillo è dal 1996 coinvolto nel mondo del tennis. Prima come dipendente dell'ATP, poi come manager. È il responsabile della comunicazione di Rafael Nadal da più di un decennio e recentemente ha iniziato a curare anche gli interessi ...

LIVE Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Fognini-Nadal - ma non solo. Tutti i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della sesta giornata giornata degli Internazionali d’Italia di Tennis: tutte le speranze, i sogni e le aspirazioni del popolo italico sono riposte su di lui. Fabio Fognini affronta Rafael Nadal nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile: nella giornata di oggi i match su Tutti i campi inizieranno alle ore 12.00. Sul Centrale e sulla Next Gen Arena spazio ai tornei di ...