Musica | Adr | a Fiumicino concerto a sorpresa direttore Orchestra Pappano 2

Musica : Adr - a Fiumicino concerto a sorpresa direttore Orchestra Pappano : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – I passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci sono stati coinvolti oggi nella nuova iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I viaggiatori, provenienti da tutto il mondo, si legge in una nota, hanno potuto assistere a una performance straordinaria al ...

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è morto/ Dalla Musica alla recitazione : la carriera di attore : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:16:00 GMT)

GayVillage al via a Testaccio - 15 settimane di Musica e cultura : madrina Ilenia Pastorelli : Quindici settimane di musica, cultura, divertimento e anche impegno per i diritti delle persone Glbt. Dopo 13 anni, il villaggio arcobaleno più famoso d'Italia, lascia l'Eur e torna alle origini, a ...

CLAUDIA MORI/ “Adriano Celentano presto diventerà un Musical e un cartoon” : CLAUDIA MORI, moglie di Adriano Celentano, presenta i suoi nuovi progetti dedicati al marito a partire da un musical e da un cartoon che verrà trasmesso su Canale 5. CLAUDIA MORI è una valanga di idee che nei prossimi mesi diventeranno un musical, due fiction e persino un cartoon dedicato ad Adriano Celentano e non solo. Si tratta di un progetto al quale la moglie del 'Molleggiato' sta lavorando da anni, come da lei stessa confermato in una ...

Real Madrid - bagno gelato e Musica : così Sergio Ramos si prepara alla semifinale col Bayern : Un bagno ghiacciato e una canzone da cantare a squarciagola: questa la medicina di Sergio Ramos, che così si prepara alla semifinale di andata di Champions League, da giocare mercoledì all'Allianz ...