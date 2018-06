Msc Seaview – Sophia Loren | Zucchero e Michelle Hunziker alla festa del varo della nuova

Msc Seaview : SOPHIA LOREN VARA LA NAVE DA CROCIERA PIÙ GRANDE D'ITALIA/ Il concerto di Zucchero a bordo! : MSC SEAVIEW: SOPHIA LOREN VARA la NAVE da CROCIERA più GRANDE d’Italia, parata di vip al battesimo di Genova. Oltre all’icona del cinema italiano, anche la Hunziker, Zucchero e molti altri(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Msc Seaview : benvenuti sulla nave dei record : Se David Foster Wallace fosse salito a bordo di quest’ammiraglia dalla portata e il profilo sorprendenti, avrebbe cambiato il titolo del suo saggio più celebre – Shipping Out (storia di una curiosa crociera ai Caraibi, ndr) – nel più consono Una cosa divertente che rifarò eccome. LEGGI ANCHECrociera? Sì grazie Sì, perché la la MSC Seaview – il nuovo colosso della compagnia di navigazione svizzera brand leader in Europa, Sud ...

Msc : a Genova battesimo per nuova ammiraglia Seaview : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Giornata di festa per Msc Crociere con il varo della nuova ammiraglia Msc Seaview. Il battesimo si svolge a Genova nel corso di un evento di gala internazionale che vede la partecipazione di Sophia Loren, madrina della nuova maxi nave da crociera, numerosi rappresentanti delle istituzioni e personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema, agenti di viaggio partner di Msc Crociere e l’armatore Gianluigi ...

Msc : a Genova battesimo per nuova ammiraglia Seaview (2) : (AdnKronos) – Il Sindaco di Genova Marco Bucci, ha sottolineato: ‘E’ un onore per Genova celebrare il varo della nuova MSC Seaview. Alla compagnia vanno i nostri complimenti per questo ulteriore splendido risultato raggiunto. MSC ha nella nostra città la sua sede operativa, una scelta che dimostra quanto abbia deciso di investire su Genova. L’amministrazione comunale sta lavorando con molta attenzione per sviluppare le ...

Msc Crociere : tutto pronto a Genova per il varo Seaview : tutto pronto a Genova per il varo di Msc Seaview, la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia (capace di ospitare 5.331 persone, più 1.413 d’equipaggio). Il battesimo in una serata di gala presente la madrina Sophia Loren, Michelle Hunziker, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Matteo Bocelli (figlio di Andrea). Con l’armatore Gianluigi Aponte e i vertici della Compagnia, i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ...