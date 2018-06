MotoGP | mercato Pedrosa ad un bivio | Yamaha Satellite o tester KTM nel 2019

MotoGP - clamoroso colpo di scena nel mercato piloti : Jorge Lorenzo ha firmato per la Honda : Jorge Lorenzo ha firmato un contratto biennale con la Honda, lo spagnolo affiancherà Marc Marquez per le prossime due stagioni Tutto in poche ore, prima l’addio ufficiale con Dani Pedrosa e poi la firma con Jorge Lorenzo. clamoroso colpo di scena nel mercato piloti, la Honda infatti ha messo le mani sul maiorchino, facendogli firmare un contratto biennale da circa quattro milioni a stagione. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Trattativa ...

Mercato MotoGP - sta per iniziare il valzer dei piloti : Pedrosa lascia la Honda : Inizia a muoversi il motoMercato: un addio che era nell'aria. Dani Pedrosa lascia la Honda dopo 18 anni. Il team giapponese ha annunciato in un comunicato che il rapporto con il pilota spagnolo si...

MotoGP - brividi Valentino Rossi : la bomba che scatena il mercato piloti : Il campionato di MotoGp sta regalando molte emozioni, al Mugello caduta da parte di Marc Marquez che ha permesso a Valentino Rossi (terzo) di avvicinarsi alla vetta della classifica, adesso servirà un sacrificio della Yamaha per permettere al Dottore di poter lottare fino alla fine. Dopo 18 anni Dani Pedrosa e la Honda hanno annunciato ufficialmente il divorzio: “Voglio ringraziare tutto il team per questi anni di successi”, ha ...

MotoGP – Valentino Rossi sul mercato piloti : “Lorenzo e Iannone stanno mettendo in difficoltà i loro team manager” : Il mercato piloti di MotoGp, in questo 2018, sta regalando grandi sorprese e colpi di scena. Dopo le conferme di Rossi, Vinales e Marquez, è stato il team Ducati a far parlare molto di sè, prima per il travagliato rinnovo di Dovizioso e successivamente per la rottura con Lorenzo. Anche il rapporto tra Iannone e Suzuki è uno dei temi più caldi del momento. In tanti però, si domandano se sia giusto parlare di contratti nel corso della stagione e ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sbagliato cominciare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

MotoGP - mercato piloti : Honda HRC pensa a Miller al posto di Pedrosa - ma lui avrebbe rifiutato : A pochi attimi dall'inizio del Gran Premio d'Italia , una notizia di mercato è piombata sulla griglia di partenza del Mugello. Si tratta di un'indiscrezione al momento, ma la Honda HRC avrebbe ...

MotoGP – Il mercato piloti si infiamma - Mir alla Suzuki : Lorenzo senza moto nel 2019? : Jorge Lorenzo senza moto, Iannon verso l’Aprilia, Morbidelli in difficoltà: il mercato piloti della motoGp si infiamma Il mercato piloti della motoGp si infiamma sempre più. Dopo il rinnovo di Andrea Dovizioso con Ducati e i deludenti risultati di Jorge Lorenzo, sembra che la storia d’amore tra il team di Borgo Panigale e il maiorchino sia destinata a terminare. Petrucci e Miller sono i candidati principali per il posto di Lorenzo ...

MotoGP - mercato 2019 : quale futuro per Jorge Lorenzo? Il maiorchino rischia di rimanere senza squadra… : Era il 18 aprile 2016 e la Ducati annunciava di avere ingaggiato (a suon di milioni sonanti) Jorge Lorenzo per le due stagioni successive. Il “colpo” che doveva far fare il salto definitivo di qualità alla scuderia di Borgo Panigale per portarla, nuovamente, al titolo. Una investitura pesante che metteva in un angolo Andrea Dovizioso, al quale veniva affibbiato il ruolo di seconda guida, e che metteva in mano allo spagnolo lo status ...

MotoGP - mercato 2019 : tutte le trattative e gli affari già definitivi. Iannone verso l’Aprilia - rebus Lorenzo : Tra poco più di una settimana il grande Circus del Motomondiale si ritroverà tra le colline toscane del Mugello (Italia), in uno degli appuntamenti più caratteristici del calendario iridato. Marc Marquez è in fuga ed Andrea Dovizioso, reduce da due “zero” consecutivi in Spagna ed in Francia, non può fare altri “regali” al suo avversario, in forma come non mai sulla sua Honda. Tuttavia, a tenere banco non è solo quanto ...

MotoGP - mercato piloti : clamorosi colpi di scena per la prossima stagione : La MotoGp è all’inizio e già sta regalando grande spettacolo, si preannuncia un campionato combattuto fino all’ultima gara. Ma nel frattempo si pensa anche al futuro ed in particolar modo al mercato piloti, clamorosi colpi di scena in arrivo. Continua a deludere sempre di più Jorge Lorenzo, il maiorchino non si è mai ambientato in Ducati e quindi è inevitabile l’addio al termine della stagione, la prossima destinazione per ...