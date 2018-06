Motocross Gp Francia 2018 Streaming video e diretta tv | orario | risultato live e

Motocross - GP Francia 2018 : a che ora corre Tony Cairoli? Il programma di domenica 10 giugno e come vederlo in tv : domenica 10 giugno si correrà il GP di Francia 2018, tappa valida per il Mondiale MXGP Motocross. Si torna subito in pista, il terreno solido di Saint Jean d’Angely sarà teatro di una nuova battaglia tra Tony Cairoli e Jeffrey Herlings. Il Campione del Mondo deve rimontare 54 punti in classifica dal belga che sta dominando questa prima parte di stagione e continua a vincere. C’è bisogno di una pronta reazione da parte del siciliano ...