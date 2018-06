Motocross | GP Francia 2018 | Jeffrey Herlings vince in scioltezza gara-1 a Saint Jean

oasport

(Di domenica 10 giugno 2018) Inafferrabile!, o per meglio dire, domina, anche-1 del Gran Premio didella MXGP e conferma di non avere rivali in questa stagione. L’olandese della KTM parte in pole position, prende per primo l’holeshot e, sostanzialmente, non deve fare altro che portare la sua moto fino all’arrivo nella solitudine più assoluta. Il suo margine era talmente ampio che nelle ultime battute diha preferito alzare il ritmo e gestire per non correre problemi, e chiudere con 5.660 sul belga Clement Desalle (Kawasaki) che, almeno nelle prime fasi, aveva provato a stare nelle vicinanze dell’olandese. Terzo posto finale per il nostro Tony Cairoli (KTM) che perde diverse posizioni in partenza e, come spesso gli capita, è costretto ad una rabbiosa rimonta (nella quale fissa anche il record inin 1:55.784 contro l’1:56.595 di). ...