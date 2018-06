Morto Gino Santercole | la moglie Melù | «Nella notte mi ha detto Non sai cosa sta

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è Morto / Il 23 giugno avrebbe avuto un nuovo concerto : morto Gino Santercole , nipote e autore di Adriano Celentano : addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:12:00 GMT)

