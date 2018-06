Morta annegata a 3 anni | “Cosa ha fatto la madre per farla resuscitare”

caffeinamagazine

(Di domenica 10 giugno 2018) La notizia che stiamo per darvi ha destato parecchio scalpore in tutto il mondo. Procediamo con calma spiegando cosa effettivamente è accaduto. Si tratta di una storia davvero piuttosto assurda e drammatica nel contempo che ha come protagonista anche la piccola Amelia Harris la quale purtroppo ènella vasca da bagno a causa della distrazione dellai Carly Ann Harris, 37. Sua figlia di 3nella vasca da bagno e lei ha pensato bene di accendere un falò, convinta che questo gesto l’avrebbe riportata in vita. Una storia, questa, che arriva direttamente dal Galles del Sud e che ha lasciato senza parole gran parte dell’opinione pubblica locale. La piccola Amelia Harris è deceduta a soli 3a causa della disattenzione della, Carly Ann Harris, 37. Quando la polizia è arrivata nella loro casa a Rhondda si è trovata ...