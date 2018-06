Mondo del calcio sotto shock | ex calciatore muore in trattoria davanti agli amici NOME e

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : ultima giornata nel segno della Cina. Bertocchi-Pellacani ottave nel sincro : ultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di Tuffi in corso di svolgimento a Wuhan. Una domenica nel segno della Cina padrone di casa, che chiude una doppietta con le vittorie nella prova del sincro femminile dal trampolino e dalla piattaforma maschile. Consueto dominio nel sincro femminile dal trampolino per le cinesi Shi Tingmao e Yani Chang. Le beniamine del pubblico di casa hanno chiuso con il punteggio totale di 334.80 punti, davanti ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : Elena Berta e Bianca Caruso terze nel 470 femminile! : Ultima giornata delle Finali della Coppa del Mondo di Marsiglia. Oggi sono andate in scena le ultime Medal Race. Sfortunatamente, per via delle condizioni meteo, non è stata disputata nella classe 470 femminile. Classifica confermata dunque, e medaglia di bronzo per Elena Berta e Bianca Caruso, terze con 54.7 punti. L’oro è andato alle inglesi Hannah Mills e Eilidh McIntyre, prime con 24 punti, l’argento alle spagnole Silvia Mas ...

Altafini con una pensione di 700 euro al mese è l'uomo più ricco del Mondo : Ecco, 'Capo Giuseppe' lavoratore ottantenne e con la sua pensione sociale di settecento euro al mese andrebbe inserito nella galleria degli uomini più ricchi al mondo. Ma ricchi per davvero. Dentro.

La nuova proposta dell'Unicef : 'I droni salvavita consegneranno i vaccini in tutto il Mondo' : L'Unicef promuove i "droni salvavita" L' Unicef ha lanciato una richiesta a tutte le compagnie del settore per realizzare un servizio in grado di consegnare i vaccini in tutto il mondo , anche nelle isolette più remote. Il progetto inizierà il prossimo Settembre e vedrà l'utilizzo di alcuni particolari droni nel raggiungere le isolette che compongono la nazione di Vanuatu . L'...

Corea del Nord - Kim Jong-un e Trump giunti a Singapore per lo storico summit : 'Tutto il Mondo ci guarda' : ...e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola Coreana e per il mondo ...

“È morto soffocato!”. Lutto nel Mondo del calcio - il noto ex calciatore perde la vita in modo assurdo davanti a tutti : Una serata in trattoria. Un sabato sera normale tra risate, qualche birra e i ricordi del tempo che passa sempre ben vivi. Poi il suo volto è diventato improvvisamente pallido e la situazione che appare subito grave con i soccorsi che sono scattati immediatamente ma non sono riusciti a salvargli la vita, stroncata da un boccone andato di traverso. Vittima un uomo molto conosciuto e apprezzato in zona per la sua disponibilità e la passione per il ...

Boxe - Tyson Fury torna sul ring dopo 3 anni! Il Campione del Mondo demolisce Seferi in quattro round : Il ritorno di Tyson Fury era attesissimo ma il suo come-back è durato appena quattro round, il tempo di spazzare via un avversario che ha fatto da semplice sparring partner. L’ex Campione del Mondo WBA, WBO, IBO dei pesi massimi, assente delle scene dal 924 giorni a causa di un noto caso doping (positività a diverse sostanze tra cui nandrolone e cocaina), è riuscito a perdere 50 kg negli ultimi mesi e non ha avuto alcun problema a ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : le parole di Gabriele Rossetti e Andrea Benelli : Ieri la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta) ha riservato all’Italia il podio di Gabriele Rossetti: il campione olimpico di Rio 2016 e campione mondiale di Mosca 2017, è arrivato terzo nella finale dello skeet maschile, ed al sito federale ha poi parlato assieme al direttore tecnico Andrea Benelli. Bravo ad affrontare le avverse condizioni di gara Gabriele Rossetti: “E’ stata una gara davvero difficile. ...

Nonostante i problemi - l'Unione europea è un modello per il Mondo : L'Ue può fare da modello al resto del mondo su come condividere la sovranità per raggiungere un bene maggiore in un mondo sempre più globalizzato. Il fatto che l'Unione abbia trascorso cinque anni ...

Gay Pride a Roma - il Mondo del lavoro alla parata Lgbt : L’appuntamento del sabato in azienda è al Gay Pride. Tocca a Roma sabato 9 giugno e in parata c’è anche Procter & Gamble con lo slogan Love Over Bias, Amore oltre i pregiudizi. P&G partecipa al Pride in 25 Paesi proseguendo la campagna globale lanciata durante i Giochi Olimpici Invernali del 2018. Uno dei testimonial è il freestyler americano Gus Kenworthy il cui bacio in diretta tv al fidanzato ha fatto il giro del ...

Coppa del Mondo : Rossetti terzo nello skeet a Malta : Il poliziotto di Ponte Buggianese, campione Olimpico a Rio 2016 e Campione del Mondo in carica grazie all'oro centrato nella rassegna iridata dello scorso anno a Mosca, è salito sul podio dello skeet ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Gabriele Rossetti non tradisce mai! E’ terzo nello skeet! : Arriva il podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta): nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti centra il gradino più basso del podio. Vittoria dello statunitense Vincent Hancock, piazza d’onore per l’egiziano Azmy Mehelba. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli e Tammaro Cassandro. In finale lo statunitense VIncent Hancock chiude ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2018 : l’Italia splende nel Nacra 17. Altri tre equipaggi in Medal Race : Penultima giornata delle Finali della Coppa del Mondo di Vela a Marsiglia. Oggi è stato il giorno della Medal Race per tre classi di regata. Doppietta italiana nel Nacra 17: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso cinque giorni da dominatori vincendo la classifica generale (con sei prove vinte su undici), con 32 punti, mentre alle loro spalle si sono piazzati Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, ottimi terzi in Medal Race e secondi in ...

In un Mondo di chef e gastrochic - Bourdain era la rockstar delle bettole : Roma. Nell’estate dei suicidi arriva anche lui, Anthony Bourdain, celebrità gastrotelevisiva che ieri s’è tolta la vita in Francia, in una camera d’hotel. Noto in Italia soprattutto per la recente relazione con Asia Argento, Bourdain, 61 anni, era però globalmente celebre in proprio: il suo show “Pa