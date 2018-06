Mondiale | la nazionale che alzerà la coppa incasserà 32 milioni

Australia - Arzani trova il primo gol in nazionale : sarà lui il più giovane di tutto il Mondiale : Non gli resta che conquistare il mondo. D'altronde, alla sua età, la sfrontatezza non deve mancargli. Russia 2018, tutti i video Guarda tutti i video

Storico - la nazionale femminile vola al Mondiale : Roma, 9 giu. , askanews, Venti anni dopo la nazionale di calcio femminile torna al Mondiale. E ci torna da splendida protagonista del girone di qualificazione con sette successi in altrettante partite,...

Dopo 19 anni la Nazionale femminile di calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

La Nazionale accede al Mondiale : Dopo l’ultima apparizione a un Mondiale, a distanza di 20 anni la Nazionale in rosa stacca con un turno di

Nazionale Seniores Maschile : A Siena l'ultimo test-match prima del Mondiale : La gara in questione sarà l'ultima di un percorso di amichevoli utili al Ct azzurro Blengini in vista dell'esordio ai Campionati del Mondo in programma a Roma, appena tre giorni dopo, il 9 settembre ...

Mondiale - Salah si unirà sabato alla nazionale egiziana : Prima della partenza, i 'faraoni' giocheranno la loro ultima partita di preparazione alla Coppa del Mondo contro il Belgio a Bruxelles mercoledì, anche se lo faranno senza il loto attaccante di punta.

Russia 2018 - c'è un pezzo di Italia al Mondiale ma non è la Nazionale : La Coppa del Mondo 2018, la prima della storia in Russia, si giocherà dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città nel paese più grande del mondo. Le 32 selezioni avevano fino ad oggi come scadenza per le ...

Messico - Peralta annuncia ritiro da nazionale dopo Mondiale : L’attaccante Oribe Peralta ha annunciato che si ritirerà dalla nazionale di calcio messicana dopo la Coppa del mondo in Russia. “Sarà la mia ultima coppa del mondo, dopo la Russia mi ritirerò dalla nazionale”, ha dichiarato Peralta all’edizione messicana del quotidiano “Marca”. L’attaccante è uno dei 27 pre-convocati al torneo dall’allenatore colombiano Juan Carlos Osorio. Peralta dovrebbe essere ...

Nazionale - Mancini : “la Francia tra le favorite al Mondiale” : “Sono curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra che sta più avanti di noi, una candidata a vincere il Mondiale in Russia. Sarà un buon test per noi e sarà importante avere un buon comportamento in campo”. Così il ct azzurro Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole a Nizza contro la Francia, una delle squadra che parteciperà alla fase finale della Coppa del mondo. “Lo striscione contro Balotelli? ...

Rugby – Mondiale Under 20 - la Nazionale italiana debutta domani contro la Scozia a Beziers : La Nazionale italiana di Rugby debutterà domani al Mondiale Under 20 affrontando la Scozia a Beziers Il Mondiale U20 degli Azzurri capitanati da Michele Lamaro approda sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e sul portale www.theRugbychannel.it. Tutti gli appassionati potranno seguire gratuitamente sui propri personal computer e sui propri smartphone i cinque incontri che vedranno la Nazionale italiana U20 protagonista nel Mondiale di ...

Il Coordinamento nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata Mondiale dell'Africa : ... celebra quindi la nascita dell'organizzazione con una serie di eventi che coinvolgono il nostro paese da nord a sud e che vanno dalle conferenze, alle mostre, fino a spettacoli che interessano ...

Spagna : Iniesta lascerà nazionale dopo Mondiale : L’ 8 del Barcellona e della nazionale spagnola Andres Iniesta, 34 anni, ha annunciato oggi che con ogni probabilità lascerà la ‘Roja’ dopo il Mondiale in Russia. “Se non succede nulla di strano, questo Mondiale sarà l’ultimo per me con la nazionale spagnola” ha detto alla radio privata ‘Onda Cero’. Iniesta lascerà anche il Barcellona alla fine del campionato di Liga, già vinto dal club blaugrana. ...

Iniesta lascerà nazionale dopo Mondiale : ANSA, - BARCELLONA, 15 MAG - L' '8' del Barcellona e della nazionale spagnola Andres Iniesta, 34 anni, ha annunciato oggi che con ogni probabilità lascerà la 'Roja' dopo il Mondiale in Russia. "Se non ...