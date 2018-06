Mogherini non gradita in Israele

huffingtonpost

(Di domenica 10 giugno 2018) Gerusalemme, esplode il "caso-". Attenuato per via ufficiale, ma pesante nelle sue, vere, motivazioni politiche. La notizia: l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea ha cancellato la sua partecipazione a una conferenza organizzata dall'American Jewish Committee che si terrà domani, 11 giugno, presso l'International Convention Center di Gerusalemme. "Lady Pesc" era stata invitata a partecipare alla conferenza in coincidenza con la visita ufficiale che l'ex ministra degli Esteri italiana dovrebbe fare in Giordania. Dopo la cancellazione, l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha spiegato che il premier non era in grado, per impegni già assunti, di incontraredurante la sua visita.Ma questa è la versione "diplomatica". Perché le ragioni vere, sono ben altre. Che HuffPost può￲ chiarire grazie a fonti ...