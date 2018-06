: Moavero: 'La Nato si impegni a Sud' - NotizieIN : Moavero: 'La Nato si impegni a Sud' - CyberNewsH24 : #News #Moavero: 'La Nato si impegni a Sud' - NMGI2 : La Nato non trascuri 'la proiezione di stabilità verso il fianco Sud, da dove provengono importanti sfide per l'All… -

Lanon trascuri "la proiezione di stabilità verso il fianco Sud, da dove provengono importanti sfide per l'Alleanza, a partire dal terrorismo". Lo ha detto il ministro degli Esteriincontrando alla Farnesina il segretario generale Stoltenberg, dal quale ha ricevuto "assicurazioni". Il ministro ha ribadito poi l'importanza per l'Italia che al vertice dei capi di Stato e di governo dellal'11 e 12 luglio a Bruxelles "venga riaffermato l'approccio dell'Alleanza per una sicurezza a 360 gradi".(Di domenica 10 giugno 2018)