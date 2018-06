Ministro uno e Tria

Giovanni Tria - chi è il nuovo Ministro dell'economia/ Tranquillizza Bruxelles : nessuno vuole uscire dall'euro : Giovanni Tria, chi è il nuovo ministro dell'economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:34:00 GMT)

Governo Conte - diretta – La Lega non cede : o Savona Ministro o elezioni. Salvini : “Uno che va bene ai tedeschi? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...

Governo - il mancato premier Sapelli : “Perché ho proposto Siniscalco? Prerogativa del primo Ministro. E nessuno ha detto no” : Nel giorno in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere altro tempo con lo scopo di trovare l’accordo per il nuovo Governo, quello di Giulio Sapelli, professore della Statale di Milano, è stato uno dei nomi “papabili” che Lega e M5s avrebbero potuto proporre al Capo dello Stato. “Non sono deluso” ha commentato Sapelli poco prima di presentare ...

Manifatturiero - facciamo uno sforzo : immaginiamo di avere un Ministro-manager : Se avete preso ben chiaro quel che si spiegava nel precedente post, ebbene, possiamo cominciare a tessere la tela costruttiva. facciamo uno sforzo di fantasia, un vero salto di qualità rispetto al solito tran tran che ci attanaglia da anni: invito il lettore a immaginare di essere stato nominato ministro dell’Economia e dello Sviluppo (Mise) e di avere – ohibò – mentalità e preparazione manageriale. Come se fosse il Ceo di una società ...

Uno degli ultimi giornali cambogiani liberi è stato venduto a una società vicina al primo Ministro : Uno dei quotidiani più importanti della Cambogia, il Phnom Penh Post, è stato venduto questa settimana a una società malese molto vicina al primo ministro cambogiano Hun Sen, le cui politiche sono diventate da tempo sempre più autoritarie. La notizia The post Uno degli ultimi giornali cambogiani liberi è stato venduto a una società vicina al primo ministro appeared first on Il Post.

Uno scandalo migranti ha costretto il Ministro dell'Interno britannico a dimettersi : Scrive non a caso l' Economist che 'la linea politica recentemente inaugurata dall'Home Office britannico, volta a creare un 'ambiente ostile' nei confronti degli immigrati clandestini, ha finito per ...