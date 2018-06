Milano | uccide la compagna di 49 anni | arrestato

Milano - uccide compagna con coltellata al petto : Una donna di 49 anni dell'Ecuador è stata uccisa con una coltellata al petto dal compagno, un dominicano di 41 anni. E' successo questa mattina intorno alle 6 in via Pezzotti a Milano . I Carabinieri ...

Milano : uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere : Milano , 6 giu. (AdnKronos) – La corte d’Assise d’ appello di Milano ha conferma to la condanna a 18 anni di carcere per Luigi Messina che il 15 gennaio 2017 ha ucciso la moglie Rossana Belvisi, 50 anni , con 29 coltellate . Una conferma che ha scongiurato la richiesta a una condanna più lieve (12 anni ) proposta dalla difesa dell’imputato, sostenendo che l’ex guardia giurata di 53 anni ha collaborato alle indagini. ...

Milano : uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere (2) : (AdnKronos) - Fuori dal tribunale di Milano , decine di donne hanno dato vita a un presidio di solidarietà nei confronti della vittima e della figlia: "Siamo tutti Rossana", i cartelloni mostrati ai passanti per chiedere pene più severe per i femminicidi. "E' stata una manifestazione simbolica import

Milano : uccide moglie con 29 coltellate - appello conferma 18 anni carcere : Milano , 6 giu. (AdnKronos) - La corte d'Assise d' appello di Milano ha conferma to la condanna a 18 anni di carcere per Luigi Messina che il 15 gennaio 2017 ha ucciso la moglie Rossana Belvisi, 50 anni , con 29 coltellate . Una conferma che ha scongiurato la richiesta a una condanna più lieve (12 anni )

Milano - UCCIDE A COLTELLATE L'AMICO DOPO LITE IN STRADA/ La fidanzata di Matteo Villa non era presente : MILANO, accoltella l’amico per le avances alla ragazza: morto giovane di 22 anni. Arrestato l’assassino, Matteo Villa, di anni 28, per aver accoltellato il suo socio in affari(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:09:00 GMT)