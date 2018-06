Milano - precipita in una grata per recuperare un telefonino : Il ragazzo era in piazza Duca d'Aosta quando il telefono gli è caduto, così ha aperto la grata e si è calato con una corda di fortuna precipita ndo sei metri. È stato trasportato in ospedale con traumi ...

Milano - bimbo di 3 anni precipita dal balcone per inseguire la palla e muore : Stava giocando in casa con una pallina, che è rimbalzata in strada. E lui, volendola recuperare, è precipitato dal balcone dell’appartamento da un’altezza di 15 metri. Un bimbo di origine pakistana è morto così la sera del 10 maggio intorno alle 20.30, a Seggiano di Pioltello, in provincia di Milano, dove abitava con la famiglia. Non è ancora ancora chiaro se abbia inseguito il tragitto del pallone o se si sia sporto nel vuoto per ...