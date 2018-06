Milano - bruciata bandiera della Lega durante il corteo per il migrante ucciso : Milano, bruciata bandiera della Lega durante il corteo per il migrante ucciso Milano, bruciata bandiera della Lega durante il corteo per il migrante ucciso Continua a leggere L'articolo Milano, bruciata bandiera della Lega durante il corteo per il migrante ucciso proviene da NewsGo.

Milano - corteo antirazzista in ricordo di Soumaila Sacko. Bruciata la bandiera leghista : La Milano antirazzista è scesa in piazza per ricordare Soumaila Sacko, il migrante sindacalista di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia. Mille persone circa al corteo contro il ...

