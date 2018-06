Milano | 49enne accoltellata e uccisa all’alba dopo una serata in discoteca Arrestato il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 giugno 2018) Avevano trascorso lainsieme al disco-pub B52 di via Pezzotti, a, un locale molto frequentato dai sudamericani. Poi hanno iniziato a litigare in strada finché Mora Alvarez Alexandra del Rocio, unaecuadoriana, è stata colpita al petto da una coltellata ed è morta pocol’arrivo dei soccorsi. Per l’omicidio è stato fermato il compagno, Antonio Nunez Martinez, che nell’interrogatorio con il pm ha confessato, spiegando di aver agito per gelosia. L’uomo è statoe portato nel carcere di San Vittore. L’episodio, spiegano i carabinieri, è avvenuto intorno alle 6 del mattino nella zona sud di. Alcuni cittadini hanno dato immediatamente l’allarme e le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’uomo sul posto. La vittima, soccorsa dai sanitari, è mortal’arrivo all’ospedale San Paolo. È a poca ...