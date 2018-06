Milan | da Falcao alle possibili sorprese | Mirabelli vola in Russia una settimana

Milan-Monaco - ci siamo : scambio di prestiti André Silva-Falcao : Il Milan , infatti, sta per chiudere un colpo ad effetto in attacco grazie all'aiuto di uno dei più potenti e ricchi procuratori al mondo: il portoghese Jorge Mendes. Secondo quanto riporta Premium ...

Calciomercato Milan - si cerca l'intesa col Monaco per Falcao : MilanO - Finora le operazioni del Milan si sono concentrate sui parametri zero: e teoricamente anche per Radamel Falcao si potrebbe arrivare a un acquisto a costo pari allo zero. La modalità sarebbe ...

Radamel Falcao sempre più vicino al Milan : Milan e Monaco, sotto la regia del procuratore Jorge Mendes, starebbero imbastendo uno scambio di prestiti tra Andre Silva e il colombiano. Intanto Elliot ha smentito la ricerca di nuovi manager per ...

Mercato Roma scatenata - nel mirino c è anche Berardi. Il Milan sogna Falcao : Roma - È sempre la Roma la società più attiva in questi primi giorni di calcioMercato. La società giallorossa ha ufficializzato oggi Bryan Cristante definendo le cifre: il centrocampista, che ha ...

Calciomercato Milan - scatto per l’attacco : Falcao ad un passo : Calciomercato Milan – Il Milan ha deciso di rompere gli indugi nelle ultime ore, deciso il colpo in attacco da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Un problema evidente della scorsa stagione è stato il reparto avanzato con il solo Cutrone in grado di essere decisivo, per questo la dirigenza rossonera ha deciso di iniziare la nuova campagna estiva con un big in attacco. E’ ai dettagli infatti la trattativa per Radamel Falcao, dietro ...

Milan : Radamel Falcao pronto ad essere ceduto da Jardim - allenatore del Monaco (RUMORS) : Il Milan si sta preparando alla prossima stagione cercando di capire quali sono i ruoli da rinforzare operando sul mercato. Uno dei reparti che ha deluso le attese durante il corso della stagione appena trascorsa è sicuramente quello offensivo. Proprio in quel reparto [VIDEO] la dirigenza rossonera starebbe facendo delle valutazioni interessanti, che porterebbero all’eventuale cessione di uno tra Andrè Silva e Nikola Kalinic. Il piano di Gattuso ...

Falcao al Milan/ Rimane il nodo ingaggio ma è rottura tra il colombiano e il Monaco : Falcao al Milan: i rossoneri alla ricerca del giocatore del Monaco. L'affare si annuncia difficile, ma nel frattempo è rottura tra il colombiano e il club monegasco.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:46:00 GMT)

Morata o Falcao al Milan?/ Tutto dipenderà dalle decisioni dell'Uefa - senza coppe lo scenario cambia : Il Milan attende la decisione dell'Uefa per pianificare il prossimo mercato. In attacco il primo nome è Alvaro Morata, in seconda battuta c'è il colombiano Radamel Falcao(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Milan - con l'Europa si punterà a Morata. Il piano B sarà invece Falcao : A decifrare il prossimo mercato rossonero saranno in tre, o addirittura in sette: l'a.d. Fassone, il d.s. Mirabelli e l'Adjudicatory Chamber. La camera giudicante dell'Uefa è composta da cinque membri ...

Falcao al Milan? / Calciomercato news : Jorge Mendes lavora allo scambio con Andre Silva : Falcao al Milan? Calciomercato news: Korge Mendes lavora allo scambio tra rossoneri e il Monaco con André Silva che Andrebbe a giocare nel Principato dopo l'esperienza a Milano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Milan - rossoneri forti su Falcao : sarà addio ad Andrè Silva : Milan- Il Milan sarebbe pronto a mettere le mani su Radamel Falcao. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, i rossoneri potrebbero puntare forte sull’attaccante colombiano in vista del futuro. Andrè Silva sarà sacrificato per far cassa e per puntare in maniera netta e decisa sull’ex attaccante di Chelsea e Monaco. CENTRAVANTI DI RAZZA Un […] L'articolo Milan, rossoneri forti su Falcao: ...

Milan - una mano arriva da Jorge Mendes : André Silva per Falcao : Tutto in attesa del verdetto Uefa: il club francese darebbe ai rossoneri anche un conguaglio economico

Milan - calciomercato : rossoneri a caccia di Falcao dal Monaco : Si muove a rilento il mercato del Milan . E non potrebbe essere altrimenti viste le incertezze sulla capacità economica del proprietario Yonghong Li di tenere il passo con le scadenza di restituzione ...

Falcao : 'È un onore essere considerato dal Milan - la Serie A è tra i migliori campionati' : In attesa che l'UEFA si esprima sul caso, il Milan è a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Gattuso in vista della prossima stagione. Ciò che è mancato principalmente quest'anno sono i gol ...