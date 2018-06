: Migranti, Unhcr: salvarli è priorità - NotizieIN : Migranti, Unhcr: salvarli è priorità - CyberNewsH24 : #News #Migranti, Unhcr: salvarli è priorità - TelevideoRai101 : Migranti, Unhcr: salvarli è priorità -

"Oltre 750 morti nel Mediterraneo nel 2018: il salvataggio di vite in mare deve restare unaassoluta di ogni governo". Così Carlotta Sami, portavoceper i rifugiati per il sud Europa,dopo aver appreso della lettera del ministro Salvini alle autorità di Malta. Il titolare del Viminale ha chiesto alla Valletta di far approdare la nave Acquarius con oltre 600a bordo.(Di domenica 10 giugno 2018)