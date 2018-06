Migranti | svolta di Salvini | «Porti italiani chiusi | da oggi cominciamo a dire no» Stop

Migranti - la svolta di Salvini : chiusi tutti i porti italiani : Molti si attendevano una svolta. E, forse, è quello che davvero dovrebbe accadere. Matteo Salvini sarebbe pronto a chiudere i porti italiani alle porti italiani chiusi.Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, la nave con 600 Migranti che in qyeste ore sta trasportando gli ultimi soccorsi in queste difficili ore in mare potrebbe non esseer autorizzata ad atraccare in un porto italiano. La svolta senza precedenti avrebbe avuto il via libera di ...