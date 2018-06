Migranti | Spagna | tratte in salvo 231 persone nel Mediterraneo

Idea Irpinia - Marcello Rocco in Spagna per incontrare gli e Migranti avellinesi : ... tende a rinvigorire il legame tra la nostra comunità e gli emigranti serinesi ed irpini che per i più svariati motivi sono andati in ogni angolo del mondo. Un modo per dire a chi vive a tanti ...

PROACTIVA OPEN ARMS - NAVE DISSEQUESTRATA/ Ultime notizie - ong Spagna : “gip ok ma battaglia Migranti non vinta” : migranti , gip Ragusa dissequestra NAVE PROACTIVA OPEN ARMS : il fermo dell'imbarcazione della Ong spagnola era stato disposto dalla procura di Catania. Ultime notizie (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:32:00 GMT)

I "viaggi disperati" dei Migranti : aumentano gli sbarchi in Spagna e Grecia - calano in Italia : Sono 6.295 i migranti arrivati in Italia nei primi tre mesi del 2018, un numero in costante diminuzione come sottolineato anche nell’ultimo report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)...