Nave con 630 Migranti in mare - scontro Salvini- Malta sull’approdo. Il leghista : “Chiudiamo i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non ...

Migranti - Salvini : porti italiani chiusi - nave Aquarius vada a Malta. La Valletta : il caso non ci compete : Svolta di Salvini sui Migranti. Il ministro dell'Interno ha annunciato di essere pronto a chiudere i porti italiani se la Malta non permetterà l'approdo sulle proprie coste della nave...

Migranti - braccio di ferro con Malta. Salvini chiude i porti italiani : «La nave Aquarius attracchi a La Valletta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Migranti - lo stop di Salvini : ‘La Aquarius non potrà approdare in un porto italiano’ :

Migranti - Salvini : porti italiani chiusi - nave Aquarius con 600 a bordo attracchi a Malta : porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti e in particolare nei confronti della nave Acquarius che dopo un salvataggio avvenuto ieri notte ha chiesto di essere autorizzata...

Migranti - Salvini scrive a Malta : Aquarius approdi a La Valletta : Roma, 10 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato una lettera urgente alle autorità maltesi chiedendo che la nave Aquarius con 629 Migranti a bordo sbarchi a la Valletta, in ...

Migranti - svolta di Salvini : porti italiani chiusi - stop a nave con 600 persone : porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti e in particolare nei confronti della nave Acquarius che dopo un salvataggio avvenuto ieri notte ha chiesto di essere autorizzata...

Migranti - pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

Migranti - SALVINI SFIDA MALTA : "NO ALLA NAVE AQUARIUS"/ Porti italiani chiusi : "Accoglietela voi" : MIGRANTI, SALVINI SFIDA MALTA:"No ALLA NAVE Aquarius". chiusi i Porti italiani mentre una NAVE con a bordo 600 MIGRANTI è in viaggio nel Mediterraneo. Il ministro scrive a La Valletta.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:29:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'La nave Aquarius approdi a Malta - non in Italia' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha inviato una lettera urgente alle autorità di Malta per chiedere di far approdare a La Valletta la nave Aquarius con 629 Migranti a bordo . "Quello è il ...

Migranti - Salvini : nave Aquarius attracchi a Malta - non può in Italia | : Il ministro dell'Interno ha inviato una lettera a Malta chiedendo che l'imbarcazione con 629 persone a bordo approdi a La Valletta. Intanto a Reggio Calabria e Pozzallo, il 9 giugno, sono arrivate 500 ...

La minaccia di Salvini : "Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti" : La nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti non potrà attraccare in Italia: il Viminale, infatti, non intende autorizzarne lo sbarco, ritenendo che, trovandosi l'imbarcazione a 43...

Migranti : Salvini - Aquarius a Malta : ANSA, - ROMA, 10 GIU - Una lettera urgente alle autorità maltesi è stata scritta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiedendo di far approdare alla Valleta la nave Aquarius con 629 Migranti a ...

Migranti - Gino Strada : “Salvini? Non avrei pensato di vedere ancora ministri razzisti in Italia. Abbrutimento sociale” : “La politica del precedente ministro dell’Interno era un atto di guerra contro i Migranti che ha prodotto dei morti. E Salvini vuole portarla avanti. Ora che ho più di settant’anni non avrei mai pensato di vedere ancora dei ministri razzisti o sbirri nel mio Paese”. Così Gino Strada, fondatore di Emergency, ha definito l’ex numero uno del Viminale Marco Minniti e il suo successore Matteo Salvini durante ...