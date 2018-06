Migranti | Salvini | «Porti italiani chiusi | da oggi cominciamo a dire no» Stop a una nave

La stretta di Salvini sui Migranti : 'L'Aquarius approdi a Malta'. La replica : 'non ci compete' : Salvini alza la voce sui migranti e chiude i porti italiani alla nave della ong sos mediterranee con 629 persone a bordo. Il ministro dell'interno: 'da oggi anche l'italia comincia a dire no al ...

Nave con 630 Migranti - scontro sull’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : chiudiamo i porti | : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti

De Magistris sfida Salvini : "Il porto di Napoli pronto ad accogliere i Migranti" : 'Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, ...

Migranti - Salvini : da oggi Italia dice no : 19.44 "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani, no al business dell'immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia". Così Salvini su Facebook. "Nel Mediterraneo -scrive- ci sono navi con bandiera di Olanda,Spagna,Gibilterra e Gran Bretagna,ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, insomma tutta l'Europa che ...

