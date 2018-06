Migranti | Salvini e Toninelli | ' Malta non può voltarsi altra parte'

Malta risponde a Salvini : “Migranti salvati in zona libica - non è di nostra competenza” : La Valletta declina ogni responsabilità sulla nave Aquarius: "Il salvataggio è avvenuto nell'area di ricerca e soccorso libica ed è stato coordinato dal centro di coordinamento di soccorso a Roma".Continua a leggere

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi - da oggi cominciamo a dire no». Stop a una nave con 600 persone : «Aquarius attracchi a Malta». La replica : «Non tocca a noi» : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra - l'Aquarius - con 600 persone a bordo proveniente dal...

De Magistris sfida Salvini : "Il porto di Napoli pronto ad accogliere i Migranti" : 'Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, ...

Migranti - Salvini : da oggi Italia dice no : 19.44 "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani, no al business dell'immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia". Così Salvini su Facebook. "Nel Mediterraneo -scrive- ci sono navi con bandiera di Olanda,Spagna,Gibilterra e Gran Bretagna,ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, insomma tutta l'Europa che ...

