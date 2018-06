Migranti | Salvini chiude i porti | Malta | Non spetta a noi |De Magistris

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius non attracca. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Aquarius - ambasciatrice maltese in Italia : “Non c’entriamo nulla. Salvini ha ragione sui Migranti - ma basta provocazioni” : “Non abbiamo nulla a che fare con questa vicenda. E anche se Matteo Salvini mi piace, ha sbagliato: deve smetterla di fare dichiarazioni provocatorie“. L’ambasciatrice maltese in Italia, Vanessa Frazier, è intervenuta sul caso della nave Aquarius, che ha a bordo oltre 600 migranti, e il ministro dell’Interno non vuole far attraccare in Italia. Raggiunta telefonicamente da The Post Internazionale, la diplomatica spiega che ...

Malta - ambasciatore avvisa Salvini : "Non provochi. Non accoglieremo i Migranti" : "I 629 migranti dell'Aquarius non li accogliamo, è una questione di principio". Lo ha detto l'ambasciatore di Malta in Italia, Vanessa Frazier. "L'operazione SAR (search and rescue) nel Mediterraneo, come diffuso da un comunicato del ministero dell'Interno e della Sicurezza Nazionale maltese, è avvenuta nella SAR libica coordinata dal centro RCC di Roma. Per cui è assolutamente escluso che i migranti debbano essere sbarcati a Malta", ha spiegato ...

