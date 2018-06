Migranti | pugno duro di Salvini | La nave Aquarius non può sbarcare in Italia

Migranti - pugno duro di Trump : "Separare genitori e figli al confine" : Continua la battaglia di Donald Trump per blindare i confini e fermare l'immigrazione clandestina. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che in futuro separerà le famiglie fermate dopo aver attraversato il confine con il Messico. Chi sarà "pizzicato" senza documenti, verrà rinchiuso in centri di detenzione per Migranti. I genitori saranno sistemati in un'area, mentre i bambini in un'altra."Se fate entrare illegalmente un bambino sarete ...