: #Migranti: appello dell'Onu, trovare una soluzione rapida. 'Sull'Aquarius a rischio la salute di centinaia di persone' - TgLa7 : #Migranti: appello dell'Onu, trovare una soluzione rapida. 'Sull'Aquarius a rischio la salute di centinaia di persone' - RaiNews : ONU: Trovare una soluzione rapida su #Aquarius, migranti devono sbarcare in modo sicuro e rapido. Salute di centina… - sole24ore : Migranti, perché Salvini può chiudere i porti (anche se la scelta fa discutere) -

"Stati e attori coinvolti trovino soluzioni rapide che consentano aie rifugiati dell'Aquarius di essere sbarcati in modo sicuro e rapido". E' l'appello dell'agenzia Onu per i rifugiati, Unhcr, in Italia, riguardo la nave Ong, con a bordo 629 persone, alla quale Salvini ha vietato lo sbarco in Italia chiedendo a Malta di accoglierla "Il rallentamento delle operazioni mette a rischio la salute di centinaia di persone con urgente bisogno di assistenza", ha aggiunto l'Onu.(Di domenica 10 giugno 2018)