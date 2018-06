Migranti | a bordo dell' Aquarius | gli scatti del salvataggio

Salvini chiude i porti italiani alla nave Aquarius con 629 Migranti a bordo : Il titolare del Viminale ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi per comunicare che il porto della Valletta è… L'articolo Salvini chiude i porti italiani alla nave Aquarius con 629 migranti a bordo proviene da Essere-Informati.it.

Nave Aquarius nel Mediterraneo con 630 Migranti a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius , che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini , ha scritto una lettera urgente, ancora senza risposta, chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, ...

