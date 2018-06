Migranti | 629 soccorsi al largo della Libia da diverse imbarcazioni

Migranti : 629 a bordo della nave Acquarius : Sono 629 i Migranti a bordo di nave Aquarius di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, che sta facendo rotta verso un porto di sicurezza ancora non assegnato. Tra loro ci sono 123 ...

Migranti : 629 su nave Acquarius : ANSA, - ROMA, 10 GIU - Sono 629 i Migranti a bordo di nave Aquarius di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, che sta facendo rotta verso un porto di sicurezza ancora non assegnato.

Medici senza frontiere : soccorsi dalla nave Aquarius 629 Migranti : Roma, 10 giu. , askanews, Una notte 'estremamente intensa nel Mediterraneo centrale: ora a bordo della nave Aquarius ci sono 629 persone, tra loro 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne ...

Migranti - 629 salvati nel Mediterraneo : sono a bordo della nave Acquarius : La nave Aquarius di Sos Mediterranee, con personale di Medici senza frontiere, sta facendo rotta verso un porto di sicurezza ancora non assegnato con 629 Migranti a bordo. Tra loro ci sono 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e sette donne incinte. Le persone sono state soccorse sabato nel Mediterraneo centrale in sei diverse operazioni coordinate dalla centrale operativa della Guardia costiera di Roma. I Migranti sono stati recuperati da ...