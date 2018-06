METRO EXODUS arriva il 22 Febbraio 2019

E3 2018 : METRO EXODUS protagonista alla conferenza di Microsoft con un nuovo gameplay trailer : Continua la serie di titoli protagonisti della conferenza Microsoft E3 2018. Stavolta è il turno di Metro Exodus che torna a mostrarsi in un esplosivo gameplay trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate di Metro Exodus? State seguendo la conferenza E3 2018 di Microsoft?Read more…

Rimandato METRO EXODUS - ecco quando uscirà : L’uscita di Metro Exodus è stata confermata per l'inizio del 2019. Per ingannare l’attesa però Deep Silver e 4A Games hanno fornito nuovi aggiornamenti sulla data di rilascio del gioco per spiegare il motivo del suo ritardo nell’uscita sul mercato. Gli sviluppatori stanno ancora lavorando su Metro Exodus con grande entusiasmo, con lo scopo di non deludere le aspettative dei fan della serie. Metro Exodus Rimandato al 2019 Sembra invece che la ...

Rinviata al 2019 l'uscita di METRO Exodus : Metro Exodus, l'atteso terzo gioco della serie survival horror stealth shooter, e il primo a presentare un mondo aperto più espansivo, è stato rimandato. Il gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC era originariamente previsto per il lancio quest'anno, ma arriverà ora nel primo trimestre del 2019, secondo un comunicato stampa di THQ Nordic, riportato da Gamespot. Come i precedenti giochi Metro, vestiremo i panni Artyom, che sta fuggendo dalle ...