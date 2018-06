Meteo | non fatevi illusioni l’estate può aspettare Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi

Previsioni Meteo Giugno - l’Estate non decolla : ancora maltempo e freddo anomalo la prossima settimana [MAPPE] : 1/36 ...

Previsioni Meteo Giugno - FOCUS sulla brutta piega dell’Estate : confermata la tendenza stagionale - e non sono buone notizie : L’Italia vive un inizio Giugno all’insegna dell’instabilità: è in atto l’ennesimo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con nuvole, piogge e temporali che nelle prossime ore alimenteranno fenomeni estremi in gran parte del Paese, tanto che è scattata l’allerta Meteo e anche la protezione civile ha evidenziato i rischi per la ...

Meteo - weekend di fuoco : termometri sopra i 30 gradi - ma non per molto : Sarà rovente il primo fine settimana di giugno. Le temperature, che avevano iniziato a rialzarsi alla fine del mese di maggio, continueranno ad avvicinarsi alle medie estive grazie alla presenza dell'alta...

Previsioni Meteo - riecco l’Anticiclone : tornano sole e caldo - temperature in forte aumento ma non è ancora Estate : 1/15 ...

Meteo - i temporali non si fermano : ancora tempo molto instabile sull’Italia : L'alta pressione resta ancora molto lontana dalla Penisola e anche nella seconda parte di questa settimana il maltempo continua a essere protagonista anche se fortunatamente potremo dire addio alle temperature decisamente fredde e fuori stagione degli ultimi giorni.Continua a leggere

NEVE A MAGGIO - TERMINILLO E DOLOMITI/ Meteo - fiocchi anche a Cortina : ma l'inverno non era finito? : NEVE a MAGGIO, TERMINILLO e DOLOMITI: fiocchi inaspettati su Appennino, Trentino e Veneto. Nevica anche a Cortina, le cime imbiancate: ma dov'è finita la Primavera?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:52:00 GMT)

Meteo - l'inverno non vuole andar via : temporali e temperature in calo : ROMA - Chi sperava in giornate di sole e abiti leggeri resterà deluso ancora per un po', almeno per altri sette giorni. Come riporta il sito IlMeteo.it, infatti, è arrivato dall'Islanda il secondo ...

Previsioni Meteo - la bomba che arriva dal Nord Atlantico : non solo maltempo - adesso tornano anche freddo e neve!!! : 1/22 ...

Meteo - ma dov'è la primavera? I temporali non danno tregua : Il maltempo continua a non dare tregua all'Italia, con la primavera che mai come quest'anno sembra più simile all'autunno. La nuova perturbazione, causata dalle correnti fredde che circolano ad alta quota, ha...

Euroflora - oggi nuovo assalto ai Parchi - nonostante il Meteo : E sempre oggi a Euroflora, mentre la situazione politica nazionale appare sempre più complessa, alle 11 arriva il segretario della Lega Matteo Salvini.

Meteo - brutte notizie. E non solo per il 1 maggio. Per ora il costume rimarrà nell’armadio (e neanche per poco). Ecco cosa ci aspetta : Il caldo dell’ultima settimana di aprile è destinato ad essere un ricordo. Sì perché la situazione Meteorologica sul Bel Paese è destinata a cambiare rapidamente. Costumi, infradito e magliette per ora sono destinate a rimanere nell’armadio e, dicono gli esperti, ancora per molto. I primi giorni di maggio infatti saranno infatti all’insegna del maltempo. Un intenso vortice perturbato andrà a formarsi in sede mediterranea a partire ...

Meteo sino all'11 MAGGIO : qualche PERTURBAZIONE - non poche novità : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO L'11 MAGGIO Le condizioni METEO, a detta dei modelli matematici di previsione, potrebbero mantenersi incerte per un lungo periodo. Diciamo ...

Previsioni Meteo - torna il maltempo sull’Italia : 2 cicloni tra fine Aprile e inizio Maggio. Ma il caldo anomalo non mollerà : 1/35 ...