Messi | anno difficile | felice per doblete

Barcellona - Messi : “anno difficile” : ”E’ stato un anno complicato, soprattutto per la vicenda con il fisco. Non mi sono depresso ma è stata dura”: Leo Messi, in una intervista pubblicata oggi dallo spagnolo ‘Sport’ traccia un bilancio della sua annata. Ma guarda anche al futuro e si dice convinto che ”per tornare a vincere la Champions servono i migliori giocatori”, aprendo la porta al francese Antoine Griezmann ”è molto bravo e spero ...

Gli Usa useranno il riconoscimento facciale al confine con il Messico : Traffico al controllo di frontiera a San Ysidro, entrando negli Stati Uniti dal Messico (Foto: Getty Images) Il progetto di protezione doganale della US Customs and Border Protection (CBP) non è ancora entrato nel vivo ma la polemica sì. Il riconoscimento facciale di ogni cittadino che varca, in entrata o in un uscita, il confine con il Messico desta preoccupazioni. Il programma pilota dovrebbe iniziare il prossimo agosto e verrà tarato su test ...

Messina - finte dottoresse truffano anziana : “Mi hanno spogliata e rubato tutto” : Messina, finte dottoresse truffano anziana: “Mi hanno spogliata e rubato tutto” A Pomeriggio 5 la testimonianza della 79enne che è stata lasciata nella propria casa completamente nuda e senza soldi e gioielli. Continua a leggere L'articolo Messina, finte dottoresse truffano anziana: “Mi hanno spogliata e rubato tutto” proviene da NewsGo.

Dazi Usa contro Europa - Canada e Messico/ Ue - Juncker : “Decisione preoccupante - ma ci saranno contromisure” : Dazi Usa, Trump decide di estendere quelli applicati su acciaio e alluminio anche a Unione europea, Canada e Messico. La Cina per ora resta ancora esclusa(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:36:00 GMT)

CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Cristiano Ronaldo è il migliore di sempre : Messi dista anni luce : CAPOCANNONIERE CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018: Cristiano Ronaldo primo bomber sul continente con 15 reti. Il giallorosso Edin Dzeko è il migliore in graduatoria per un club italiano. (Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)

Scomparsi in Messico - familiari incontreranno Fico. : Alcuni parenti di Raffaele e Antonio Russo, e di Vincenzo Cimmino, hanno esposto uno striscione con la scritta 'La politica dimentica i suoi figli ma non la poltrona', per sensibilizzare, di nuovo, l'...

Tutti i canali televisivi free Mediaset saranno ritrasMessi anche su TIMVISION : E’ stato raggiunto oggi un accordo commerciale tra Mediaset e TIM che conferma quanto la credibilità e la forza dei contenuti e dei canali gratuiti Mediaset siano irrinunciabili per le offerte pay distribuite su qualsiasi piattaforma video. Da gennaio 2019 saranno infatti visibili anche su TIMVISION tutte le reti Mediaset gratuite: Canale5, Italia1, Retequattro e i canali tematici free 20, Iris, La5, Mediaset Extra, Italia2, Top ...

Europa - Cina e Messico hanno sete di birra : bene i conti di ABInbev : MILANO - Il gruppo ABInbev, leader mondiale nel settore della birra, ha registrato nel primo trimestre un calo dell'1% dell'utile netto che si è attestato a 1,44 miliardi di dollari , 1,45 miliardi ...

“Ecco i jeans del 2018!”. Ma è polemica : brutti e costosi. Appena presentati e Messi sul mercato - hanno subito provocato indignazione : “Il prezzo è un vero scandalo”. Se pensavate di averle viste tutte - preparatevi… : Siete a caccia di un’idea originale per rinnovare il vostro look e il vostro armadio? Bene, in questa estate ci sarà da divertirsi, perché l’esagerazione sarà totale e a chi piace osare, sarà concessa un’occasione praticamente unica. Stop al ‘vedo-non-vedo’, da Los Angeles arrivano i jeans ‘extream cut’, pantaloni in denim non elasticizzato a cui i tagli hanno lasciato di fatto solo cuciture, una lampo, i passanti e due tasche. A ...

Dino Bramanti - centro destra-Messina - : 'Ho apprezzato il garbo - la sincerità e l'onestà intellettuale che hanno portato Antonio Briguglio - ... : ... come quelli in cui io credo, debbano essere difesi a testa alta, con la consapevolezza che una politica leale, fatta di ascolto e di proposta, possa davvero cambiare Messina. Da sabato continuo a ...

Bullismo a Lucca - preside Itc Carrara : “Episodi molto gravi. Tre studenti non verranno amMessi allo scrutinio” : Cesare Lazzari, preside dell’istituto dell’Itc Carrara di Lucca, dove si è verificato il grave episodio di Bullismo (VIDEO) da parte di alcuni studenti verso un docente di lettere, episodio filmato e mandato in rete (VIDEO) e ripreso dai media. Il consiglio d’Istituto ha deciso la bocciatura per tre studenti e la sospensione fino al 19 maggio per gli altri due. L'articolo Bullismo a Lucca, preside Itc Carrara: “Episodi ...

Playoff NBA 2018 - San Antonio-Golden State 97-110 : Messina non fa miracoli - gli Warriors vanno sul 3-0 : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 97-110 Nessun video tributo, nessun minuto di silenzio, ma all'AT&T Center non può essere una partita come le altre, perché Gregg Popovich non è in panchina " ...