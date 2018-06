Messi | E' stato un anno difficile

Mafia - Matteo Messina Denaro : blitz a Trapani/ Video - indagati fiancheggiatori : la nota della Polizia di Stato : Mafia, blitz a Trapani contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Mafia : col. Russo - cattura Messina Denaro obiettivo strategico per Stato : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "La cattura del latitante Matteo Messina Denaro è obiettivo strategico di tutta l’Arma dei carabinieri e dello Stato: le investigazioni volte al raggiungimento di tale importante traguardo non hanno mai sosta e sono seguite da un gruppo di lavoro che coinvolge anche i c

CASTELVETRANO : OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO I FIANCHEGGIATORI DEL LATITANTE MATTEO MessiNA DENARO. 17 PERSONE INDAGATE E ... : Dalle prime luci dell´alba di oggi, sono in corso una serie di perquisizioni a CASTELVETRANO, Mazara del Vallo, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Campobello di Mazara, finalizzate a colpire la rete ...

Messina : aggredisce ex fidanzata in strada - arrestato stalker : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – Pedinamenti, minacce di morte, aggressioni. Non si rassegnava alla fine della sua relazione il 34enne marocchino arrestato dai carabinieri a Messina con l’accusa di atti persecutori, sequestro di persona, lesioni personali, violenza privata e minacce. Un rapporto contrassegnato sin dall’inizio, due anni fa, da atteggiamenti aggressivi e possessivi da parte dell’uomo che era arrivato in più ...

Elezioni Messina - elenco scrutatori : nomi di chi è stato preso/ Oltre 8mila domande : uno su 7 ce l'ha fatta : Elezioni Messina, elenco scrutatori: nomi di chi è stato preso. Oltre 8mila domande, un esercito di candidati: uno su 7 ce l'ha fatta. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:32:00 GMT)

Messina : segregata in casa e abusata dal convivente - arrestato ventitreenne : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - segregata in casa, maltrattata e abusata sessualmente. Si è trasformato in un incubo il sogno di una ragazza di 23 anni di Messina che un anno fa aveva deciso di andare a convivere con il suo compagno. Un uomo geloso e violento che sin dall'inizio della convivenza ha c

Palermo : tombe violate per vendere loculi a S. Martino - gip 'Messina padrone incontrastato' : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - Il "padrone assoluto ed incontrastato del cimitero di S. Martino". Così, nella sua ordinanza, il gip definisce Giovanni Messina, ufficialmente titolare di un'impresa familiare di servizi funebri e di fatto la mente dell'organizzazione criminale "a base familiare" che g

Messi : 'Uscire con la Roma è stato un disastro' : Roma - Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid 's arebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona' . A pensarla così è il suo amico ed ex compagno di squadra al Barcellona , Leo ...

Nel giro di poche ore il trofeo dell’Europa League è stato rubato e poi ritrovato - in Messico : Il trofeo dell’Europa League è stato rubato sabato nella città messicana di León, nello stato del Guanajuato, dove si trovava per un tour promozionale organizzato dalla UEFA con alcuni sponsor locali. È stato prelevato dal veicolo sul quale viaggiava e, stando The post Nel giro di poche ore il trofeo dell’Europa League è stato rubato e poi ritrovato, in Messico appeared first on Il Post.

Messina : rapina in casa ad anziano - arrestato : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Individuato e fermato nel giro di poche ore l'autore della rapina messa a segno ai danni di un anziano di Taormina. L'uomo era riuscito a introdursi a casa della vittima rompendo il vetro di una finestra e poi, minacciandolo, si era fatto consegnare 4mila euro. Ulterio

Messico - sindaco crivellato di colpi nello Stato di Jalisco : Carlos Andrade, sindaco di una piccola città nello Stato di Jalisco, in Messico, è Stato ucciso all'uscita di un funerale. Sale a 73 il numero di sindaci assassinati durante il governo dell'attuale ...

LETTURE/ Se il fascismo è stato il "migliore" dei comproMessi giolittiani : Nel suo lavoro "La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello stato fascista", lo storico Guido Melis affronta un tema storico e politico di primaria importanza. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:09:00 GMT)ELEZIONI & fascismo/ Il tormentone di Grasso e Boldrini è il fantasma della loro sinistra, di S. Sechi25 APRILE/ Qual è il compito della cultura "antifascista" quando non c'è più il ...

Incendi - bosco in fiamme nel Messinese : arrestato piromane : arrestato in flagranza di reato dai carabinieri il piromane di Mirto, nel Messinese. I militari di Sant’Agata di Militello avevano notato una colonna di fumo alzarsi da Monte Pagano. Hanno cosi’ bloccato l’unica strada interpoderale di accesso all’area, dove era parcheggiata l’auto di un allevatore, gia’ sospettato di essere l’autore dei recenti Incendi. Hanno cosi’ individuato l’uomo che ...