Merkel vs Trump | la foto simbolo G7

Il braccio di ferro tra Merkel e Trump nella prospettiva di una foto : Tra le migliaia di foto scattate nel weekend a Charlevoix, ce n'è una che meglio di tutte riassume il G7. È l'immagine che ritrae Donald Trump seduto a un tavolo. Di fronte a lui c'è la cancelliera Angela Merkel, che si sporge verso l'interlocutore in una scena che, per certi versi, ricorda un'aula di tribunale.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung. --- Day two of the ...

G7 - Trump non accetta il documento finale. Merkel : Per noi è valido | : Il presidente americano su Twitter smonta tutto: si dissocia dalle conclusioni del vertice e definisce Justin Trudeau "un disonesto e un debole". L'Europa prova a smorzare i toni: "Ci atteniamo al ...

Trump dal G7 : “Via tutti i dazi”. Conte : “Accordo sul commercio”. Ma Merkel e Macron frenano : I leader del G7 evitano, almeno formalmente, la spaccatura ma non trovano l’accordo quasi su nulla. E lasciano del summit di Charlevoix un’immagine di impotenza e debolezza. Eccetto il limatissimo documento finale, che pure è rimasto in bilico fino alla fine, restano le distanze sui temi più importanti e nessuno dei nodi cruciali, a partire proprio...

Merkel e la difficile mediazione per arginare Trump : Tra i leader europei è sempre stata considerata quella che ha meno legato con Donald Trump. E che la chimica tra i due non sia mai scattata non è un segreto. L'unico passo avanti fatto nel loro ultimo ...

G7 - nessuno strappo con la Ue. Merkel e Macron : Mosca resta fuori. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Sintonia con Donald Trump che lo invita alla Casa Bianca ma anche un faccia a faccia con Macron che spinge Conte a sottolineare che su dazi e sanzioni alla Russia per ora L'Italia, pur...

Dazi - la prima sfida di Conte al G7. Merkel : “Italia - parliamoci”. Salvini : “Trump argina prepotenza tedesca” : L’argomento principale sul tavolo del G7 saranno i Dazi, con Emmanuel Macron e il padrone di casa Justin Trudeau che hanno preparato la strada a un “tutti contro uno” nei confronti di Donald Trump. “I leader non devono avere paura di raggiungere accordi senza il presidente Usa”, ha detto il capo di Stato francese in conferenza stampa congiunta con il premier canadese. Poi ha annunciato che incontrerà i leader di ...

Trump : da mezzanotte via ai dazi con l’Ue Merkel e Macron : «È illegale - reagiremo» Acciaio e moto : chi guadagna e chi perde : La misura rischia di colpire duramente anche l’economia Italiana, che esporta negli States merci per circa 40 miliardi all’anno, in particolare acciaio e alluminio

Dazi - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘Risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...