Mercato | Kluivert-Roma a un passo | fantasie CR7-Dybala

Mercato Roma - Kluivert vicinissimo : l'indizio social che non lascia dubbi e fa sognare i tifosi : C'è un indizio, a dir poco inequivocabile, che sta facendo impazzire di gioia i tifosi della Roma. "Monchi compra", si legge sopra una foto pubblicata dal profilo twitter in lingua inglese della ...

CalcioMercato Roma - Justin Kluivert sembra ad un passo : Dopo l'arrivo di Cristante a Roma in questi giorni, il direttore sportivo Monchi, potrebbe concludere la settimana con un altro grande colpo, quello di Justin Kluivert. Dopo Coric, Marcano e Cristante, il giovane attaccante figlio d'arte potrebbe il quarto acquisto della società capitolina. Il talento olandese sarebbe davvero a un passo infatti, secondo alcune indiscrezioni. Il calciatore avrebbe interrotto le sue vacanze per avere il tempo ...

CalcioMercato Roma - c’è l’accordo con Kluivert : adesso resta da convincere l’Ajax : Monchi è volato ieri a Montecarlo per incontrare Mino Raiola, agente di Kluivert: accordo economico trovato con il calciatore, adesso resta da convincere l’Ajax Due colpi già piazzati, il terzo in rampa di lancio. Monchi è scatenato in questa fase di mercato, il dirigente giallorosso infatti è volato ieri a Montecarlo per una serie di incontri programmati con i più influenti procuratori del panorama europeo, tra cui Mino Raiola. Argomento ...

CalcioMercato Roma - Monchi fa la spesa in Olanda : occhi su Kluivert e Ziyech : Una stagione positiva messa alle spalle e un mercato tutto da vivere, con l'obiettivo di piazzare i colpi giusti per migliorare la rosa di Eusebio Di Francesco. La Roma ha le idee chiare e, per ...

CalcioMercato - in Olanda sono certi : “Justin Kluivert andrà alla Roma” : Justin Kluivert è finito nel mirino della Roma di mister Di Francesco che potrebbe aggiungere un esterno offensivo alla sua rosa per la prossima stagione “Secondo me Justin Kluivert andrà alla Roma, qui in Olanda ne parlano tutti, lo stanno cercando anche il Barcellona e il Manchester United, ma anche stamattina i giornali per esempio non hanno dubbi, per tutti Kluivert giocherà con la maglia giallorossa”. Lo ha detto Andy Van der ...

Mercato - Inter : Verdi in pugno. Il sogno si chiama Kluivert : Il punto sul futuro lo fa l'a.d. nerazzurro Alessandro Antonello: "Siamo al lavoro per alzare ulteriormente l'asticella"- afferma dopo la straordinaria notte dell'Olimpico che ha riportato l'Inter in ...

Inter - Spalletti sfida la Roma : tutti gli obiettivi sul Mercato da Verdi a Kluivert : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , i sogni sono due figli d'arte: Federico Chiesa , Fiorentina, e Justin Kluivert , Ajax, . A centrocampo Interessano Strootman , Roma, , William Carvalho , ...

CalcioMercato - Kluivert non rinnova : Sogno di diventare il migliore del mondo. La dirigenza moralmente non si è comportata bene Kluivert spiega quanto, negli ultimi mesi, si sia sentito con le spalle al muro. Per questo l'atteggiamento ...