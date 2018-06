Medici Fiscali | condotta antisindacale dell’Inps | condanna ‘esemplare’

scuolainforma

: @HuffPostItalia Non vi sono solo i giovani con contratti precari e senza tutele ma anche ultra sessantenni... vedi… - Albertomanna : @HuffPostItalia Non vi sono solo i giovani con contratti precari e senza tutele ma anche ultra sessantenni... vedi… - anmefi : Nuovo articolo: Due medici fiscali per Livorno -

(Di domenica 10 giugno 2018) Vinta la prima battaglia per il maggior sindacato deiitaliani, l’ANMEFI. Il sindacato ha avanzato nei mesi scorsi un ricorso contro l’Inps per comportamento anti sindacale. Il Giudice del Lavoro hato in primo grado per il famoso Ente di previdenza del pubblico impiego. Le contestazioni mosse dal sindacato deisi … L'articolodell’Inps:‘esemplare’ proviene da Scuolainforma.