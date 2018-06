Manifesta superiorità | arriva l’undecima! Thiem si inchina | Parigi ai suoi piedi | Nadal è

sportfair

(Di domenica 10 giugno 2018) Rafaconquista l’undicesimo Roland Garros della sua carriera: il campione spagnolo supera Dominicnella finale dello Slam francese. In alcuni sport, come nel baseball (ma con similitudini anche negli sport di contatto, con l’intervento dell’arbitro), esiste una regola con la quale si può fermare l’incontro se le differenze di punteggio, quindi di forza in campo, risultino troppo accentuate. Anche il tennis probabilmente dovrebbe adottarne una, da legare strettaente alla figura di Rafaal Roland Garros. Il campione maiorchino ha battuto Dominic(n° 8 ATP), probabilmente l’avversario più forte che potesse impensierirlo sulla terra rossa, con il punteggio di 6-4 / 6-3 / 6-2, nella finale dello Slam francese. Il tutto con una facilità impressionante. E pensare che, che in carriera ha ottenuto 8 titoli su 10 ...