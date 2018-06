Mangiano tonno avariato | 20 intossicati a Messina | due sono in gravi condizioni

meteoweb.eu

(Di domenica 10 giugno 2018) Venti personerimaste intossicate dopo aver consumatorossocomprato in una pescheria a, dueinpiù serie. In particolare un uomo di 56 che e’ stato colpito anche da infarto. A determinare l’intossicazione e’ stata l’istamina contenuta nel pesce alterato. La polizia ha posto i sigilli alla cella frigorifera della pescheria che contiene tutto il pesce oggetto del sequestro. Nel dettaglio unrosso intero da 50 kg eviscerato; sei cassette con tranci dirosso per un peso di 60 kg, ulteriori 73 kg di tranci dirosso. L'articolo, 20: dueinMeteo Web.