Immediata la replica al premier Conte da parte di Muscat, premier maltese: "Siamo preoccupati per la direzione presa dalle autoritàne sulla nave Aquarius, che è in alto mare". Secondo Joseph Muscat, l'sta agendo "manifestamente contro lee ciò rischia di creare una situazione pericolosa per tutti coloro che sono coinvolti", ha aggiunto su Twitter il premier maltese commentando il caso dell'imbarcazione con a bordo oltre 600 migranti in cerca di un approdo.(Di domenica 10 giugno 2018)