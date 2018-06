Madre Mia | Al Bano Carrisi racconta Jolanda Ottino Diretta | Non solo una storia

Madre Mia - diretta prima puntata : La vita di Albano raccontata come una fiction, con numerose testimonianze ed una protagonista d'eccezione: sua Madre Jolanda. Questo è Madre Mia, la docufiction di cui Rete 4 manda in onda questa sera, 10 giugno 2018, alle 21:15, la prima delle due puntate.Di seguito, il liveblogging della prima puntata del 10 giugno 2018 di Madre Mia [live_placement]prosegui la letturaMadre Mia, diretta prima puntata pubblicato su TVBlog.it 10 giugno 2018 ...

Madre Mia : Al Bano racconta «l’origine del suo mondo» su Rete4 : Donna Jolanda e Al Bano Annunciata la scorsa estate, come una grande novità della stagione di Rete 4, arriva soltanto ora Madre Mia, la docufiction in cui Al Bano Carrisi racconta sua mamma Jolanda. Il tema è, dunque, di quelli potenti (ancora di più nelle ultime settimane) al punto che avremmo valutato l’opportunità di un trasloco su Canale 5. In onda stasera e domenica 17 giugno, in prima serata, sulla rete diretta da Sebastiano ...

Al Bano : “Loredana corretta con mia Madre” : Loredana Lecciso ringrazia Al Bano Carrisi sui social Loredana Lecciso ha postato pochi minuti fa sui social un pezzo di un’intervista rilasciata da Al Bano in cui parlava di sua madre e del rapporto avuto con le donne della vita del figlio. Il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato che Loredana è stata nei confronti della mamma una grande signora, in quanto nonostante non godesse della simpatia e dell’approvazione da parte ...

Madre Mia - anticipazioni prima puntata : La vita di Albano raccontata come una fiction, con numerose testimonianze ed una protagonista d'eccezione: sua Madre Jolanda. Questo è Madre Mia, la docufiction di cui Rete 4 manda in onda questa sera, 10 giugno 2018, alle 21:15, la prima delle due puntate.Madre Mia vuole raccontare la vita del cantante di Cellino partendo dagli inizi della sua carriera, quando, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Albano decide di trasferirsi da Cellino a ...

Su Rete4 debutta 'Madre Mia' - la docufiction-evento con Al Bano : Per il figlio di Jolanda, il successo è internazionale: Al Bano è oggi un'icona della musica italiana nel mondo. 55 anni di una folgorante carriera, che portano il cantante di Felicità sui palchi più ...

Madre Mia - Al Bano racconta la storia di mamma Jolanda su Rete 4 : Arriva su Rete 4 “Madre Mia”, la favola che racconta la vita di Al Bano e dedicata alla mamma Iolanda: ecco alcune anticipazioni Al Bano torna in tv, ma questa volta per raccontare la storia della Madre Iolanda nel docu-film “Madre Mia“. Due puntate speciali in prima serata su Rete4 per raccontare l’origine del suo mondo. Al Bano in “Madre Mia” c’è l’origine del mio mondo Domenica 10 e 17 ...

Albano - tra Romina e la Lecciso spunta Madre Mia : le ultime notizie : Albano: “Quando conobbi Romina, mia mamma non era contenta. Si arrese solo dopo il matrimonio” Le ultime notizie su Albano e Romina Power provengo dritte dritte da una recente intervista rilasciata dal cantante. Interpellato da Il Giornale, il cantautore di Cellino San Marco replica così alla domanda “Le sue turbolenze familiari fanno ancora parlare. Cosa dice […] L'articolo Albano, tra Romina e la Lecciso spunta Madre ...