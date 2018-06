MACERIE G7

Ostia - ferito a un piede da MACERIE dei chioschi abbattuti su spiaggia libera : Bagnante ferito a un piede sulla spiaggia di Ostia. E' il secondo episodio in un mese che si registra sugli arenili liberi del mare di Roma, dopo la demolizione dei chioschi contestati per abusi: ...

Crolli e MACERIE nel carcere di Ventotene. “Soldi già stanziati - ma i lavori non partono” : Mentre lo dice scuote la testa. «No, non puoi andarci. È ancora chiuso». Salvatore Schiano di Colella indossa una maglietta nera, con una matricola da detenuto, numero 1174. La t-shirt serve a pubblicizzare le visite nell’ex carcere di Santo Stefano. I turisti, però, da quasi due anni non possono andarci. «Visite sospese fino a nuova comunicazione»...

Guatemala - bambina estratta viva dalle MACERIE/ Vulcano El Fuego - video : salvata dalle ceneri dopo l'eruzione : Ancora viva sotto a un cumulo di ceneri e macerie una neonata, salvata dalle squadre di soccorso dopo l'eruzione del Vulcano in Guatemala, ecco le immagini(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Tra MACERIE e nostalgia : Il progetto di Valeria Laureano ricostruisce la storia delle persone e dei luoghi di Apice, un paese distrutto dai terremoti che colpirono l’Irpinia. Leggi

Demolizione flop - MACERIE e tetto crollano in strada : Il video è stato pubblicato su Facebook dall'utente Stefano Stan Vee, mostra chiaramente il rischio che avrebbe corso chi si fosse trovato a passare in quel momento tra le vie Trieste e Zanella di Lissone...

Conte si è salvato in calcio d'angolo: la prima visita sarà nelle zone terremotate. Il cratere sismico fatica a ripartire, e un capitolo da chiarire solo le tasse post-2009.

Strage di Bologna - giudici dispongono perizia ma detriti e MACERIE della stazione sono “custoditi” alle intemperie : Quello che è rimasto delle macerie della Strage della stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti il 2 agosto 1980, si può trovare in un’ex caserma del capoluogo emiliano, la San Felice di via Prati di Caprara. I detriti occupano una parte di un cortile della struttura, uno spazio di 80 metri di lunghezza, tre di larghezza e uno e mezzo di altezza. sono lì dal settembre 1980. All’esterno, esposti alle intemperie e coperti dalla vegetazione. La ...

Codacons : degrado all’Ospedale San Paolo di Milano - tra MACERIE e cumuli di rifiuti : “degrado inaccettabile. Questo è quello che viene in mente guardando le immagine che documentano lo stato dell’Ospedale San Paolo di Milano. macerie, muri caduti a pezzi, sporcizia a cento metri di distanza da dove vengono curati i malati“: riporta in una nota il Codacons. “10 anni di lavori e 7,5 milioni di euro pubblici stanziati da fine 2008 (a cui si sono aggiunti ulteriori 5,5 milioni di euro stanziati un anno fa) ...

Milano - cumuli di MACERIE nel Pronto soccorso del San Paolo atteso da 16 anni : Foto choc che documentano macerie, muri che cadono a pezzi e sporcizia a neppure cento metri da dove vengono curati i malati. C'è solo un sottile muro in cartongesso a separare il degrado più totale ...

In Venezuela Maduro comanda su un cumulo di MACERIE : Alla base di questa crisi è stata la caduta del prezzo del petrolio, risorsa su cui il Venezuela basa il 95% dell'economia nazionale. Nel 2017 la produzione è diminuita del 28% e la quota Venezuelana ...

MACERIE Prime – Sei mesi dopo - nel crepuscolo degli eroi arde la speranza di Zerocalcare : Era il 2004 e, negli Stati Uniti, si sarebbero tenute le elezioni presidenziali in cui il democratico John Kerry avrebbe sfidato il Presidente repubblicano in carica George Bush. Per sensibilizzare una certa parte dell’elettorato, composta da giovani, nerd e surfer del web, alcuni sostenitori di Kerry realizzarono l’Anti-Bush Game, un videogioco online infarcito di icone pop provenienti dall’immaginario degli anni Ottanta che, ...

Zerocalcare e il ritorno alle MACERIE prime : Finalmente lo possiamo dire: Zerocalcare ha realizzato un fumetto generazionale. Dopo anni passati a schivare come la peste questo aggettivo, Michele Rech ha scritto e disegnato una storia che inquadra il mondo degli ultratrentenni. E per fortuna, aggiungiamo, perché la sua visione fantasticamente realistica ha colpito un’altra volta con Macerie prime, sei mesi dopo (Bao Publishing, 192 pagine, 17 euro). Il nuovo volume appena uscito ...

Coppia ruba rame nelle MACERIE di Rigopiano - colti sul fatto e denunciati : Pescara - Avevano rubato rame nella zona ancora sotto sequestro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), quando sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri della stazione di Penne (Pescara), identificati e denunciati per per violazione di sigilli e furto aggravato in concorso. I militari, coordinati dal maggiore Alessandro Albano, in servizio nella zona di Farindola (Pescara) per prevenire intromissioni nell'area di ...

