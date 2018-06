Lunedì chiuso ufficio protocollo a Modica

Lega - M5S : «Contratto chiuso in serata». I due leader forse al Colle Lunedì | : È terminato l’incontro Di Maio e Salvini. L’accordo sul programma è stato siglato, ma ha bisogno ancora di qualche limatura. Dopo il calo di ieri, Piazza Affari in rialzo|

Di Maio 'Contratto chiuso'. Salvini 'Viminale alla Lega per rimpatri ed espulsioni. Al Colle prima di Lunedì' : E conclude: 'Io premier? Sarebbe l'onore più grande del mondo. Ma se avessi la certezza, anche non da premier, di fare molte cose utili per voi, mi metto in gioco e se serve faccio un passo di lato'. ...