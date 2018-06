Lotto | il 18 su Venezia entra nel club dei centenari

Lotto : il 18 su Venezia vicino a quota 100 : Lotto nella terza estrazione di giugno il 18 su Venezia è a una sola lunghezza dal tagliare il traguardo dei 100 turni di assenza. Lotto, si porta a una sola distanza dal traguardo a tre cifre il 18 su Venezia, via da 99 estrazioni e in top five c’è anche il 39 su Roma a 95. Il 60 su Milano […] L'articolo Lotto: il 18 su Venezia vicino a quota 100 proviene da GiGi Lotto.