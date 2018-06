Los Angeles Galaxy | Ibrahimovic segna una doppietta ed esulta in faccia all' avversario

Nuoto sincronizzato – World Series : la coppia azzurra Minisini-Flamini trionfa nella tappa di Los Angeles : Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono imposti col punteggio di 87,2572 che non è stato il più alto in questa stagione, dopo i precedenti trionfi a Parigi e Tokyo Il Duo misto tecnico e libero alle World Series di Los Angeles è azzurro. Giorgio Minisini e Manila Flamini, che hanno ripreso la loro performance vincitrice del campionato del mondo a Budapest “Un urlo di Lampedusa”, si sono imposti col punteggio di 87,2572 che non è ...

Il marchio Lago di Como a Los Angeles - partner della cerimonia per il premio alla carriera all'attore George Clooney : Un Mondo unico al Mondo' è stato inserito nel libro-tributo dedicato alla carriera dell'attore, stampato in più di mille copie, sui ticket in distribuzione agli ospiti, sul sito web dall'American ...

Uccisa in California durante il viaggio di nozze - da Los Angeles 12 milioni di risarcimento alla famiglia Gruppioni : La municipalità di Los Angeles ha riconosciuto un risarcimento da 12 milioni di dollari alla famiglia di Alice Gruppioni, imprenditrice bolognese Uccisa a 32 anni mentre era in viaggio di nozze in ...

Alice Gruppioni - uccisa in USA mentre era in viaggio di nozze. Los Angeles risarcirà la famiglia : La donna venne investita e uccisa nel 2013 dall'automobile guidata da Nathan Campbell, spacciatore statunitense condannato dal tribunale di Los Angeles a 42 anni. La città verserà alla famiglia Gruppioni un risarcimento di 12 milioni di dollari.Continua a leggere

Alice Gruppioni - Los Angeles risarcirà con 12 milioni la famiglia della 32enne travolta e uccisa da un’auto nel 2013 : Era stata investita e uccisa da un’auto sul lungomare di Venice Beach, a Los Angeles, l’imprenditrice bolognese 32enne Alice Gruppioni che si trovava negli Stati Uniti per il viaggio di nozze con il marito Christian Casidei. Nel 2015 la condanna per omicidio a Nathan Campbell, un pregiudicato di 39 anni del Colorado che si trovava alla guida del mezzo. Ora, a quasi 5 anni dalla tragedia, la città degli angeli ha stabilito che ...

Rinascimento chiaroscuro a Los Angeles : LOS Angeles, 3 GIU - E' stata inaugurata al LACMA, Los Angeles County Museum of Art, la mostra "The chiaroscuro Woodcut in Renaissance Italy", curata dalla studiosa Naoko Takahatake e organizzata ...

Pink ha chiamato sul palco Gwen Stefani durante il suo concerto a Los Angeles : Un performance all'insegna del girl power The post Pink ha chiamato sul palco Gwen Stefani durante il suo concerto a Los Angeles appeared first on News Mtv Italia.

NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 non vanno in onda stasera 26 maggio - la serie è in pausa? : La serata crime con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 è in pausa. I due police procedural, come riportato sulla guida TV, non andranno in onda stasera, 26 maggio, per dare spazio al film Due Single a Nozze. La probabilità è che le serie siano già in vacanza e torneranno, quindi, solo nell'autunno con i nuovi episodi. Infatti, neanche sabato 2 giugno è previsto l'appuntamento con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2, che pare ...

Display Week di Los Angeles affollata da ingegneri Apple : Gli schermi di iPad Pro e iPhone X sono stati 'certificati' tra i migliori al mondo nel corso della manifestazione, ricevendo il premio "Displays of the Year" . Voci riferiscono che Apple è da tempo ...

Privacy - diversi siti Usa offline in Europa : dal Chicago Tribune al Los Angeles Times : Dal New York Daily News al Chicago Tribune, dal Los Angeles Times all’Orlando Sentinel e al Baltimore Sun. diversi siti statunitensi sono momentaneamente offline in Europa dopo l’entrata in vigore del Gdpr, il Regolamento generale per la protezione dei dati, che dovrà essere applicato anche dai ‘big’ americani di internet da Google a Facebook. Le nuove norme Ue a tutela della Privacy, che riporta il controllo dei propri dati ...

Ubisoft svela lineup E3 2018 - pronte sorprese per Los Angeles : Negli ultimi anni Ubisoft ha avuto senza dubbio le conferenze più spettacolari per i varie e più recenti edizioni dell'E3 -tra una scaletta scaletta, unita a uno stile di presentazione veloce e immediato, per non parlare dei grandi annunci effettuati a sorpresa: tutti elementi che rendono il publsher francese uno degli elementi da tenere maggiormente d'occhio a ogni edizione dell'E3. E, in vista dell'E3 2018, pare che non sarà da meno: Ubisoft ...